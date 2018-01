TASR

Dnes o 11:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vláda súhlasí so zavedením príspevku na presťahovanie sa za prácou

Príspevok na dochádzku za prácou má stúpnuť zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 31. januára (TASR) - Zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou, či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú dnes prerokoval vládny kabinet Roberta Fica (Smer-SD).

Právna norma, s ktorou súhlasí vláda, je v parlamente už v druhom čítaní. Pripravila ju trojica vládnych poslancov Smeru-SD Martin Glváč, Ľubomír Petrák a Ján Podmanický. Navrhujú v nej zvýšiť viaceré príspevky na podporu mobility za prácou, ako aj zaviesť nový príspevok na presťahovanie. Opatrenia sú súčasťou vládneho sociálneho balíčka.

Príspevok na dochádzku za prácou má stúpnuť zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou bol maximálne v súčasnosti do 250 eur, po novom sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur. Zároveň sa pri ňom skráti podmienka týkajúca sa vzdialenosti zo 70 kilometrov na 50 kilometrov. Právnou normou sa má umožniť poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou bez ohľadu na vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania, a to vypustením obmedzenia dochádzania za prácou len hromadnými dopravnými prostriedkami.

Vypustiť sa má aj obmedzenie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou v rámci jednej obce a predĺžiť obdobie poskytovania príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, obdobne ako pri poskytovaní príspevku na podporu mobility za prácou.

Novelou sa má zaviesť aj úplne nový príspevok na presťahovanie sa za prácou, ktorý má byť v maximálnej výške 4000 eur, v prípade manželov má príspevok dosiahnuť 6000 eur. Jeho poberatelia však budú musieť preukázať vynaložené náklady.

Zjednodušiť sa majú aj podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Týkať sa to má okresov, kde je miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %. Zamestnávatelia však budú mať povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie pre vysielaných zamestnancov, ako aj povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúcich ich vyslanie. Zamestnávateľ však bude môcť zamestnať občana z tretej krajiny len v prípade, že za posledné dva roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok ľudí, má stanoviť komisia na tripartitnej úrovni. "S cieľom zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení vo všeobecnosti sa navrhuje skrátenie obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní," priblížil poslanec Petrák. Počet takýchto ľudí u daného zamestnávateľa však bude môcť byť najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov. Novelou sa má zabezpečiť pre zamestnancov z tretích krajín aj vhodné ubytovanie.

Zmeny majú stáť približne 2,86 milióna eur, financované budú z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu má dosiahnuť 428.893 eur.

Nový príspevok by sa však nemal týkať veľkého počtu ľudí. Využiť by ho malo podľa odhadov 75 ľudí, príspevok na podporu mobility za prácou by sa mal dotknúť 913 ľudí a príspevok na dochádzku za prácou by mohlo využiť 5367.