Boli sme v Hoteli Kyjev, do ktorého roky nevstúpila ani noha. Ako vyzerá opustená dominanta zvnútra?

Z niekdajšieho vychyteného hotela je dnes už len opustená chátrajúca budova v centre mesta.

Do známeho Hotela Kyjev v centre Bratislavy už roky nevstúpila ani noha. — Foto: koláž DN

BRATISLAVA 31. januára (Dobré noviny) - V období socializmu to bolo vychytené ubytovacie zariadenie, ktoré ponúkalo služby na vysokej úrovni. S rastom konkurencie po páde bývalého režimu ale začal hotel upadať a strácať zo svojho pôvodného lesku. Na kolená ho definitívne položila zväčšujúca sa konkurencia ubytovacích zariadení v celej Bratislave. Majiteľ, britská spoločnosť Lordship, sa pokúsila funkciu budovy zachrániť tým, že v nej zriadila lacný hostel pre turistov. Ani to už ale nevyhnutný koniec nezvrátilo a tak sa developer rozhodol, že budovu definitívne uzavrie. Poslední hostia opustili svoje izby v roku 2011.

Hotel Kyjev dokončili v roku 1973, jeho výška je 65 metrov a patrí medzi najvyššie budovy v Starom Meste. — Foto: Kristián Markovič

Budova bývalého ubytovacieho zariadenia má 19 podlaží a je zmontovaná z ocele so železo-betónovými stropmi. — Foto: Kristián Markovič

Pred hotelom je funkčné parkovisko, ktoré môže naznačovať, že v hoteli je živo. Je to však len zdanie. — Foto: Kristián Markovič

Vnútorné vybavenie bolo vo svojom čase vysoko hodnotené a dosiahlo medzinárodnú úroveň kvality architektonického spracovania. — Foto: Kristián Markovič

Autorom projektu je architekt Ivan Matušík, ktorý do hotela zakomponoval aj banketovú sálu a priestor pre konferencie, často sa tu konali aj stužkové slávnosti. — Foto: Kristián Markovič

Hotelové izby sú už dnes prázdne. — Foto: Kristián Markovič

Detail hotelového interiéru. — Foto: Kristián Markovič

Kúpeľne boli na svoju dobu výborne vybavené, v každej bola namiesto sprchovacieho kúta vaňa. — Foto: Kristián Markovič

V hoteli sa už niekoľko rokov nekúri, čo prispieva k jeho postupnému chátraniu. — Foto: Kristián Markovič

Detail hotelového interiéru. — Foto: Kristián Markovič

Charaktetristickým prvkom vstupnej haly bolo aj kruhové schodisko, dnes vyzerá takto. — Foto: Kristián Markovič

Na recepcií dodnes ostali kľúče od hotelových izieb. — Foto: Kristián Markovič

Detail hotelového interiéru. — Foto: Kristián Markovič

Vstup do hotelovej reštaurácie dnes už veľmi neláka. — Foto: Kristián Markovič

Pred desiatimi rokmi investor ohlásil, že budovu postavenú v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zbúra. To sa nestretlo s pochopením nielen u vtedajšieho vedenia mesta, ale ani u odbornej a laickej verejnosti. Dnes už búranie Kyjevu nehrozí. Britský majiteľ Lordship ohlásil na tlačovej konferencií zámer budovu oživiť a znovu do nej vrátiť život. Stavba by mala dostať nové opláštenie, ktoré bude reagovať na moderné trendy a zodpovedať aj dnešným normám. Investor chce zároveň dobudovať na súčasnom parkovisku novú nižšiu budovu, v ktorej by mohli byť obchody a kancelárie. V budove dnešného hotela by zároveň mal ostať zachovaný vzácny kamenný obklad - travertín.

"Iniciovali sme proces verejnej participácie, chceli sme ukázať odbornej verejnosti, ale aj samospráve naše plány. Nepodarilo sa nám zmeniť územný plán tak sme sa museli uskromniť. Stavať budeme len na pozemkoch, ktoré nám patria a stavby, ktoré nám mestská legislatíva dovolí," povedal pre Dobré noviny zástupca spoločnosti Lordship Rostislav Novák.

Kyjev nemusí ostať iba hotelom

Hotel Kyjev síce získa novú podobu, stále však nie je isté, či ostane hotelom. Developer má pripravené dva scenáre. Ak sa mu podarí získať renomovaného prevádzkovateľa, po rekonštrukcií sa do Kyjeva môžu vrátiť hoteloví hostia. V hre je ale aj možnosť, že investor vnútro hotela prerobí na byty, ktoré by si mohli ľudia odkúpiť do osobného vlastníctva, ako je bežné pri iných projektoch. Spoločnosť Lordship plánuje do stavebných prác investovať 80 až 100 miliónov eur.

Pri hoteli by malo vzniknúť aj nové námestie s výrazným podielom zelene a vodnej plochy. Investor si dal vypracovať aj prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal, že až 80 percent opýtaných považuje súčasnú podobu okolia Hotela Kyjev za nevyhovujúcu. Súčasťou architektonického zámeru je aj odstránenie nevzhľadných stánkov.

Investor chce získať všetky potrebné povolenia do konca budúceho roka. Ak všetko pôjde podľa plánu, hotel by mal byť v novom šate v roku 2021.

