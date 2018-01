Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Takéto svadobné fotografie ste ešte nevideli! Pár sa zosobášil 120 metrov nad zemou a ich fotky vám vyrazia dych

Netradičné aj nebezpečné, no predovšetkým originálne. Tieto fotografie ukazujú, že láska aj hory prenáša.

Ryan Jenks a Kimberly Weglinová si sľúbili večnú lásku v oblakoch. — Foto: The Hearnes Adventure Photography

UTAH 30. januára (Dobré noviny) - Ich láska visí na vlásku. Respektíve na lane. Ryan Jenks a Kimberly Weglinová oslávili svoj najkrajší deň v živote naozaj netradične a podľa niektorých aj nebezpečne. Svoje "áno" si totiž povedali 120 metrov nad Zemou.

Mladá dvojica z amerického štátu Utah sa do seba zamilovala počas výletu v púšti Moab. Bolo to pre nich také výnimočné miesto, že sa rozhodli vhupnúť tu aj do manželského života. "Dávalo to zmysel, aby sme sa tu zobrali. Toto miesto je reprezentácia našej dôvery, lásky a životnej energie, ktorou chcem Ryana obklopiť a vziať do nášho manželstva a do celého života," povedala šťastná nevesta.

A že bol tento deň pre nich naozaj výnimočný, dokazujú aj ich nápadité fotografie. Tie totiž vyhotovili v "oblakoch". Ženích sa dokonca od radosti prešiel po lane. Našťastie, nevesta v dlhých šatách túto možnosť vynechala, a tak nedošlo k žiadnej tragédii.

Čo poviete? Je to originálny či šialený nápad na svadobné fotografovanie?

