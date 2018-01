Dominika Dobrocká

Dokážete vyriešiť tento príklad, ktorý nikto nezvládne na prvýkrát?

Poradíte si s týmto príkladom?

— Foto: TipHero

BRATISLAVA 30. januára - Každý občas na internete narazí na nejaký ten IQ test. Povedzme si pravdu, občas sa to stane aj v práci a na chvíľočku si spravíte voľno, aby ste otázky zodpovedali. Na chvíľku sa teda zastavte aj teraz, či už ste v práci alebo doma, zoberte si ceruzku, papier, kalkulačku položte ďaleko od seba a pustite sa do počítania. Ak čakáte 30 otázok, budete sklamaní. Tu vás čaká iba jeden matematický príklad, ktorý úplne postačuje. V prípade, že ste na škole patrili medzi matematických majstrov, túto hádanku si zamilujete.



Na základe japonskej štúdie vysokoškolských pracovníkov, prišlo na správnu odpoveď približne len 60% inžinierov. Vek týchto lúštiteľov sa približoval viac k 20tke, takže ešte nezabudli na ranné skúsenosti nadobudnuté v škole. Zistilo sa však, že niektorí z nich nemali ani základné matematické zručnosti.

Pravidlá počítania

Ľudia často zabúdajú, že počítať sa dá a v niektorých prípadoch aj musí zľava doprava. Niektorí si naopak stále myslia, že sčítavanie má vždy prednosť pred odčítavaním. Alebo, že zakaždým násobenie prichádza pred delením. Keď počítate takto, výsledok tohto príkladu vám pravdepodobne správne nevyjde. No tak smelo do toho. Zaspomínajte si na školské časy a horlivo počítajte. Určite vás poteší, keď vám vyjde správny výsledok.

V prípade, že už máte príklad vypočítaný, pozrite si video, ktoré vám odhalí správny výsledok. Ak ste si však aj napriek nezhode istí, že váš výsledok je ten správny, neváhajte a spolu so svojimi priateľmi či kolegami sa pustite do horlivej debaty. Nezabudnite však na jedno, ide o zábavu a nie o životne dôležitú vec. Nenechajte si pokaziť deň, len sa pousmejte a vráťte sa do svojho bežného života, kde takto zložité príklady nepotrebujete.