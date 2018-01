Dominika Dobrocká

Keď rodičia prvýkrát uvideli svoju dcérku, boli zničení. Dnes je však pre nich tým najväčším darom a zázrakom

Rodičovská láska je tá najsilnejšia. Dôkazom je aj príbeh malej Brenny.

SHERMAN 30. januára - Byť rodičom znamená milovať svoje dieťa bezpodmienečnou láskou. Výnimkou nie sú ani prípady, keď sa bezproblémové tehotenstvo po narodení dieťatka zmení. Podobnú situáciu zažili aj manželia Courtney a Evan Westlakeovci.

Rodičia synčeka Connora sa jedného krásneho dňa dozvedeli, že čakajú druhé dieťatko. Všetci boli nadšení a na príchod nového člena sa veľmi tešili. Rodičia okamžite začali plánovať zmeny a život už ako štvorčlennej rodiny. „Teraz sa budem musieť naučiť prepletať vlasy,“ povedal bezstarostne Evan. Courtney sa podrobila niekoľkým lekárskym vyšetreniam a všetko sa zdalo byť v poriadku. Pár sa už nevedel dočkať príchodu svojej malej princeznej Brenny.

Nečakané prekvapenie

Keď však nastal veľký deň a Brenna sa prvýkrát nadýchla, rodičia si všimli, že ich dievčatko je pokryté hustými bielymi šupinami. Len ťažko sa pohybovala a jej telesná teplota bola mimoriadne vysoká. Jej telíčko bolo okrem toho posiate vredmi. Nadšenie a šťastie rodičov sa v okamihu zmenilo na bezradnosť. Lekári Courtney a Evanovi vysvetlili, že ich dievčatko trpí dedičnou chorobou zvanou Harlequin ichthyosis. Ide o ochorenie, kedy telo produkuje pokožku 10-krát rýchlejšie ako je bežné. Novorodeniatko okamžite potrebovalo intenzívnu starostlivosť a ani to rodičom nezaručovalo, že ich bábätko prežije.

Milovaná dcérka

Aj napriek tomu, že si Courtney mohla svoju dcérku vziať do náručia až dva týždne po narodení, nevzdávala sa. Spolu so svojim Evanom vedeli, že Brenna do ich života prišla z nejakého dôvodu a milovali ju celým srdcom. Keď konečne mohli predstaviť sestričku malému Connorovi, okamžite sa do nej zamiloval. Rodina si jednoducho nenechala zničiť svoje šťastie. Brenna každým dňom rastie a má pred sebou jasnú budúcnosť. Miluje návštevu parku so svojou mamičkou a je to dieťa ako každé iné. Courtney je vďačná za rast Brenny.

Výzor nie je dôležitý

Courtney by chcela, aby ľudia neboli takí kritickí a aby rodičia učili svoje deti prijať aj iných ľudí. „Prečo sa rodičia snažia vyhnúť rozhovoru s ľuďmi, ktorí vyzerajú inak? Čo sa boja? Môžu pokojne prísť a opýtať sa, aká je Brenna stará,“ vyjadrila sa Courtney. „Keď sa ich dieťa pýta, prečo je Brenna taká červená a opuchnutá, prečo nemôžu byť úprimní a povedať: „Neviem ale nezáleží na tom, ako vyzeráme,“ dodala milujúca mamička. Našťastie má Brenna úžasných rodičov a ich spoločný príbeh poukazuje na bezhraničnú lásku.