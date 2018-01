TASR

NHL: Jágr sa vráti do Kladna, klub už vybavuje všetky formality

O konci slávnej Jágrovej kariéry v NHL sa hovorilo už dlhšie, pretože 45-ročného krídelníka obmedzujú zranenia.

Na archívnej snímke Jaromír Jágr — Foto: TASR/AP

Praha 30. januára (TASR) - Legendárny český hokejista Jaromír Jágr bude v kariére pokračovať v Kladne. Českého útočníka si nevybral žiadny klub zámorskej NHL z listiny nechránených hráčov. Calgary Flames tam umiestnili 45-ročného útočníka v nedeľu a do pondelňajšieho poludnia po ňom mohol siahnuť ktorýkoľvek klub v profilige.

Kladno v pondelok večer potvrdilo, že druhému najproduktívnejšiemu hráčovi histórie NHL už vybavuje transferovú kartu. "Jaromír Jágr je pripravený na návrat do Česka a chce pomôcť Rytierom k návratu do extraligy. Aby za nás mohol nastúpiť, musíme splniť všetky úradné náležitosti do posledného januárového dňa," potvrdil v tlačovej správe tlačový hovorca klubu Vít Heral.

O konci slávnej Jágrovej kariéry v NHL sa hovorilo už dlhšie, pretože 45-ročného krídelníka obmedzujú zranenia. Naposledy hral za "plamene" 31. decembra, v aktuálnej sezóne zaznamenal jeden gól a šesť asistencií.

Calgary je Jágrovým deviatym tímom v NHL. Predtým hral za Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils a Florida Panthers. Na konte má 1733 zápasov základnej časti, 766 gólov, 1155 asistencií a 1921 bodov. V 208 dueloch play off pridal 201 bodov (78+123). V historickej tabuľke produktivity je druhý za Wayneom Gretzkym. Chýba mu však len 34 zápasov, aby vyrovnal rekord Gordieho Howa v počte odohraných duelov. Howe ich má na konte 1767, Jágr 1733.