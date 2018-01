TASR

Austrálsky futbalista Cahill sa po 14 rokoch vrátil do Millwallu

Tim Cahill sa chce v bývalom klube FC Millwall dobre pripraviť na vrchol sezóny.

Na archívnej snímke Tim Cahill — Foto: TASR/AP

Millwall 30. januára (TASR) - Austrálsky futbalista Tim Cahill podpísal v pondelok krátkodobú zmluvu s anglickým druholigovým klubom FC Millwall.

Tridsaťosemročný Cahill sa vracia do tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 1998 až 2004. Nastrieľal zaň 57 gólov v 251 zápasoch. V Millwalle bude hrať do konca sezóny, ktorá končí približne mesiac pred začiatkom MS v Rusku. Cahill sa chce v bývalom klube dobre pripraviť na vrchol sezóny. "Vždy som povedal, že ak sa vrátim do Anglicka, vrátim sa domov. Millwall je miesto, kde som sa najviac naučil," povedal Cahill.

Austrálčan odišiel z Millwallu do Evertonu v roku 2004, potom pôsobil v tíme New York Red Bulls. Odtiaľ zamieril do Číny, naposledy hral v rodnej krajine za Melbourne City. Informovala agentúra AP.