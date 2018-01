TASR

Dnes o 11:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Chára na sociálnej sieti podporil spoluhráča Marchanda

Brada Marchanda počas víkendového zápasu hviezd niekoľkí fanúšikovia vypískali, Chára mu však zložil poklonu.

Brad Marchand — Foto: TASR/AP

Boston 30. januára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára vyjadril prostredníctvom sociálnej siete podporu svojmu spoluhráčovi z Bostonu Bruins Bradovi Marchandovi. Toho počas víkendového zápasu hviezd niekoľkí fanúšikovia vypískali, Chára mu však zložil poklonu.

Marchand patrí medzi najmenej obľúbených hráčov v profilige. Rád hrá do tela a provokuje súperov. "Pamätám si, ako keby to bolo včera. Bolo to v roku 2008 a ja som sa v posilňovni pripravoval na zápas. V televízii vysielali zápas MS do dvadsať rokov a tento mladý chalan dal gól za Kanadu. Vrhol sa na plexisklo a hodil hokejku do publika. Hovorím si, 'kto je do čerta tento chalan?' Náš vtedajší kondičný tréner John Whitesides, ktorý pozeral spolu so mnou, sa na mňa pozrel a hovorí: 'Ten je náš'. Brad mal neskôr veľký vplyv na zisk Stanleyho pohára v roku 2011 a na MS a Svetovom pohári v roku 2016. Keď začal hrať v NHL, veľmi sa mi páčil jeho záujem a ochota učiť sa. Je to pre každého dôležité v akomkoľvek obore, ale aj v reálnom živote. Som za neho veľmi šťastný, že sa mu tvrdá práca a snaha vracajú. Gratulujem Marshy a ďakujem za to, ako si náš tím Boston Bruins reprezentoval na All Star v Tampe. Tvoj kapitán," napísal Chára na svojom Instagrame.