TASR

Dnes o 11:14 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nováčikom v americkej futbalovej lige bude od roku 2020 klub z Miami

Nový tím ešte nemá oficiálne meno ani farby, ale David Beckham vyzval fanúšikov, aby pomohli pri formovaní identity nového klubu.

DAVID BECKHAM na archívnej snímke. — Foto: TASR/AP

Washington 30. januára (TASR) - Novým účastníkom americkej futbalovej ligy Major League Soccer (MLS) bude Miami. V pondelok to potvrdila skupina investorov vedená bývalým hráčom Davidom Beckhamom. Informovala AP.

Nový klub by sa mal pripojiť do ligy v roku 2020. Informáciu potvrdilo už aj vedenie MLS na Twitteri. Beckham, ktorý skončil s profesionálnym futbalom v roku 2013, povedal miestnym fanúšikom na mestskom štadióne Arsht Centre, že Miami je mestom snov a má skvelých fanúšikov. Bývalý hráč Los Angeles Galaxy prezradil, že rokovania boli náročné a začali už vo februári 2014. Klub by mal hrať v aréne Miami Overtown s kapacitou 25.000 divákov.

Nový tím ešte nemá oficiálne meno ani farby, ale Beckham vyzval fanúšikov, aby pomohli pri formovaní identity nového klubu. "Naša podpora od fanúšikov bude kľúčová. To je to, na čom bude náš klub postavený. Budeme robiť a budovať klub, na ktorý by ste mohli byť hrdí," povedal Beckham.

Jeden klub z Miami už v MLS pôsobil, Miami Fusion založili v roku 1997, ale v roku 2001 zanikol.