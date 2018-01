Inzercia

Dnes o 10:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prenájom kancelárií v blízkosti letiska

Chcete sa každý deň do práce tešiť, a to aj vďaka príjemnému pracovnému prostrediu? V hlavnom meste sa prenajíma množstvo kancelárskych priestorov, no nie všetky sú v top stave.

— Foto: Effectix

Chcete sa každý deň do práce tešiť, a to aj vďaka príjemnému pracovnému prostrediu? Postarajte sa sebe a svojim zamestnancom o výhodnú lokalitu kancelárií, pri ktorých sa dá navyše vždy zaparkovať. V hlavnom meste sa prenajíma množstvo kancelárskych priestorov, no nie všetky sú v top stave.

Motivačné prostredie v modernej kancelárii

Nič nie je lepšie, ako vykonávať prácu, ktorá nás baví, s kolegami a klientmi, s ktorými si rozumieme, a navyše v prostredí, ktoré láka svojou upravenosťou. Ak nedisponujete vlastnými kancelárskymi priestormi, popozerajte sa po prenájme kancelárií, ktorý vám vyjde maximálne v ústrety a splní všetky požiadavky na kvalitu. V blízkosti bratislavského letiska sa nachádzajú kancelárie, ktoré sú prakticky hneď pripravené na používanie. Samozrejme, v prípade špecifických požiadaviek na interiér vám vie správca vyhovieť, a to sa týka aj podmienok nájomnej zmluvy.

Na čo sa v prípade kancelárií tešiť? Niektoré sú klimatizované úplne, iné čiastočne, zaujímať vás tiež bude spôsob vykurovania alebo prítomnosť kuchynky, v ktorej sa môžete počas dňa stravovať alebo si pripravovať nápoje. V prípade, že kanceláriám neprislúcha kuchynka, máte možnosť navštíviť reštauráciu v areáli alebo stravovacie zariadenia v neďalekom nákupnom centre. Pri obhliadke priestorov sa spýtajte na prítomnosť kamerového systému alebo či je možné si v rámci jedného poschodia prenajať aj viacero kancelárií. Ak sú k budove vedené optické káble, môžete sa tešiť na rýchle pripojenie na internet.

Kancelárie na mieru

Kancelárie na prenájom v blízkosti letiska sa rozliehajú v piatich budovách a je možné si k nim ešte prenajať sklady alebo hangár. Všetky administratívne a skladové činnosti teda budete mať pod drobnohľadom v rámci jedného areálu, ktorý je navyše nonstop monitorovaný a starostlivo udržiavaný.

Vaši klienti na adresu natrafia rýchlo, pretože kancelárie charakterizuje vynikajúca dostupnosť z centra mesta, ako aj dobré napojenie na mestský obchvat alebo diaľnicu D1. I bezprostredná blízkosť letiska môže napomôcť vášmu biznisu. Zaujať vás tiež môžu známe nákupné centrá v blízkosti prenajímaných kancelárií alebo neďaleká zastávka MHD.

Vďaka rozmanitosti kancelárií natrafíte na väčšie aj menšie priestory, ktorých dispozícia sa dá stavebne upraviť podľa konkrétnych potrieb, aby zodpovedali charakteru vašej podnikateľskej činnosti. Okolitý areál skrášľuje množstvo zelene, či pri pohľade z okna pôsobí veľmi príjemným dojmom. Správca budov sa stará o ich dobrý stav, vďaka čomu nemusíte zamestnávať osoby navyše a utrácať za drobné alebo väčšie opravy objektu. Nájdite si dobrý prenájom kancelárií, tešte sa z ich výhod a ešte aj ušetrite.