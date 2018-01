Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní „Vysávač“ na smog prečistí Krakov. Zo znečisteného vzduchu navyše vyrobí šperky

Znečistený vzduch trápi mnohé mestá. Holandský dizajnér vymyslel revolučnú vežu, ktorá môže zmeniť svet.

— Foto: studioroosegaarde.net

KRAKOV 30. januára - Nie je žiadnym tajomstvom, že vzduch, ktorý dýchame, nie je taký čistý ako kedysi. V mnohých prípadoch sa to stále zhoršuje. V roku 2015 tak holandský dizajnér vymyslel čističku vzduchu, ktorá bola určená na boj proti znečisteniu ovzdušia.

Motivácia bola veľká

Smogu je čoraz viac. Pravdepodobne preto sa holandský dizajnér Daan Roosegaarde v roku 2015 rozhodol vytvoriť vysokotlakový čistič vzduchu s názvom Smog Free Tower. Momentálne sa veža inštaluje v parku Jordana v poľskom Krakove, kde pobudne v čase od 16. februára do 15. apríla. Počas daždivých dní tu totiž môže znečistenie ovzdušia dosiahnuť až šesťkrát vyššiu mieru znečistenia, ako obvykle.

Ako to funguje

Veža ako zariadenie v podstate nasáva smog zhora a následne uvoľňuje filtrovaný vzduch cez šesťstranné otvory. Môže tak prečistiť viac ako 30 000 metrov kubických vzduchu za hodinu, pričom podľa Roosegaardeho sa elektrická energia nevyužíva ako vodný kotol. Holanďanova veža sa považuje sa prvý smogový vysávač na svete.

Realizácia projektu trvala tri roky výskumu a vývoja. Roosegaarde sa však nevzdával a v septembri 2015 konečne predstavil svoj masívny stroj v meste Rotterdam. V roku 2016 spolupracoval dizajnér s čínskym ministrom ochrany životného prostredia, ktorý prejavil záujem o skúšku tohto vynálezu v štyroch čínskych mestách. Podľa zverejnených informácií bol čistič vzduchu špeciálne vytvorený na použitie vo verejných parkoch, ako mieste riešenie kvality ovzdušia. Roosegaarde má plán do budúcnosti. Chcel by totiž svoju vežu dostať aj do veľkých miest ako je Mexico City, Paríž či Los Angeles.

Okrem smogu aj výroba šperkov

Čistička vzduchu sa okrem čistenia smogu môže použiť aj na výrobu jemných šperkov. Jemné častice uhlíka, ktoré zhromažďuje veža, môžu byť kondenzované, aby vytvorili drobné drahokamy, ktoré sa dajú vložiť do šperkov, ako sú napríklad manžetové gombíky.