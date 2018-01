TASR

Obranca Trecapelli posilnil B. Bystricu, Rosandič sa vrátil do Česka

Kanadský zadák by mal zvýšiť dôraz v obrane B. Bystrice.

Ilustračný záber. — Foto: TASR

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Kanadský hokejista Nick Trecapelli sa stal novou posilou HC'05 iClinic Banská Bystrica. V zostave majstra Tipsport ligy zaplní miesto po Mislavovi Rosandičovi, ktorý sa vrátil späť do Hradca Králové. O zmenách v kádri informoval banskobystrický klub na oficiálnej stránke.

Kanadský zadák by mal zvýšiť dôraz v obrane "baranov". "Nick je slušný korčuliar a ma dobrú strelu. V prvom rade budeme od neho očakávať, aby si plnil svoje defenzívne povinnosti a keď popri tom dá nejaký ten gól, tak budeme len radi," uviedol športovaný manažér Július Koval pre klubovú stránku. Pre 26-ročného Trecapelliho to bude prvé pôsobenie mimo kanadsko-amerických súťaží. Hral najmä v ECHL, v ktorej vystriedal viacero klubov. V prebiehajúcej sezóne sa objavil v troch tímoch, odohral celkovo 22 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jednu asistenciu a 17 trestných minút.

Slovenskému obrancovi Mislavovi Rosandičovi vyprší 31. januára hosťovanie z Hradca Králové a podľa pôvodnej dohody zamieril späť do Česka. V aktuálnej sezóne odohral za "baranov" 18 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal jedenásť asistencií.