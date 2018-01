TASR

V SPD budú o koalícii rozhodovať i niektorí noví členovia

Všetci, ktorí nebudú zaregistrovaní v databáze členov do 6. februára do 18.00 h, sa už do akéhosi vnútrostraníckeho referenda o budúcom návrhu koaličnej zmluvy nebudú môcť zapojiť.

Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz počas prejavu. — Foto: TASR/AP

Berlín 29. januára (TASR) - Vedenie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) reagovalo v pondelok - v súlade s očakávaním - na kritizovaný nábor nových členov so zámerom prekaziť vstup sociálnych demokratov do pripravovanej veľkej koalície so stranami únie CDU/CSU, a to obmedzením hlasovacích práv takýchto členov.

Generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, ktorý isté opatrenia v tejto oblasti avizoval už minulý týždeň, v pondelok konštatoval, že je to z technických dôvodov zmysluplné, keďže prijatie za člena je možnej hoci v priebehu jediného dňa, ak príslušná miestna organizácia rozhodne o osude záujemcu rýchlo.

Mládežnícka organizácia strany (Jusos) spustila v uplynulom týždni kampaň na nábor nových členov. Prípadným záujemcom ponúkla za poplatok desať eur dvojmesačné členstvo v strane a výslovne ich vyzvala, aby pri schvaľovaní možnej dohody o veľkej koalícii, ktorú bude musieť odsúhlasiť všetkých zhruba 440.000 členov SPD, hlasovali proti. Len v uplynulý pondelok, v prvý deň kampane, sa podarilo získať 1700 nových členov. Žiadostí o prijatie do strany je však medzičasom niekoľko tisícok.

Lars Klingbeil sa v uplynulých dňoch nechal počuť, že si neželá, aby niekto vstupoval do strany len so zámerom hlasovať proti veľkej koalícii a potom rady SPD opäť opustil, pretože by to degradovalo hodnotu príslušnosti k strane. Aj po schválení spomínaného termínu pre nových členov však zdôraznil, že strana zostáva otvorená pre všetkých záujemcov o členstvo.