EÚ sa dohodla na usmerneniach pre prechodné obdobie po brexite

Prijaté usmernenia poskytujú Európskej komisii mandát pre začatie rokovaní s Britániou o prechodnom období.

Brusel 29. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ v pondelok v Bruseli prijali spoločné usmernenia k prechodnej fáze vzťahov so Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z Únie. Oznámila to šéfka bulharskej diplomacie Ekaterina Zacharievová.

Prijaté usmernenia poskytujú Európskej komisii mandát pre začatie rokovaní s Britániou o prechodnom období. "Ministri poskytli jasný mandát pre Komisiu, ktorý určuje, aké má byť prechodné obdobie: úplná platnosť európskej legislatívy v Spojenom kráľovstve a žiadna účasť v inštitúciách EÚ a na procese rozhodovania. Dnes sme sa rýchlo dohodli na tomto texte a dúfame, že aj dohoda so Spojeným kráľovstvom bude rýchlo uzavretá," uviedla Zacharievová v mene Bulharska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Spresnila, že v usmerneniach sa uvádza, že prechodné opatrenia musia byť jasne definované a časovo ukotvené - konečný termín pre ukončenie prechodnej fázy je 31. december 2020.

Podľa stanoviska EÚ bude Británia počas prechodného obdobia naďalej uplatňovať európsku legislatívu, ako keby bola členským štátom Únie. Právne zmeny, ktoré v tomto období EÚ prijme, budú platiť aj v Spojenom kráľovstve. V uvedenom období budú voči Spojenému kráľovstvu uplatňované všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, súdne a donucovacie nástroje EÚ vrátane právomoci Súdneho dvora EÚ.

Pokiaľ ide o oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kde má Londýn právo odopierať jednotlivé právne predpisy, sa budú súčasné (už prijaté) pravidlá uplatňovať aj počas prechodného obdobia.

Rada ministrov tiež upozornila, že počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo stále viazané záväzkami vyplývajúcimi z dohôd, ktoré uzavrela EÚ ako celok. Keďže v tomto období sa bude naďalej zúčastňovať na colnej únii a jednotnom trhu EÚ, bude dodržiavať jej politiku colných poplatkov. Zároveň Spojené kráľovstvo do konca roka 2020 nemôže podpísať medzinárodné obchodné dohody v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencií EÚ, pokiaľ to Únia nepovolí.

Spojené kráľovstvo bude mať pozíciu "tretej krajiny" a po 30. marci 2019 sa už nebude môcť zúčastňovať na rozhodovacom procese EÚ. Zúčastňovať sa nebude ani na zasadnutiach výborov odborných skupín alebo iných podobných orgánov.

EÚ počas prechodného obdobia pripúšťa osobitné konzultácie s britskou stranou, napríklad súvislosti s určením rybolovných kvót, avšak pri plnom rešpektovaní európskej legislatívy.