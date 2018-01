TASR

Futbalistov Trenčína povedie v jarnej časti ako hlavný tréner Cifranič

Asistentom trénera sa stal Juraj Ančic.

Na archívnej snímke Žilinčan Juraj Chvátal (vpravo), Trenčania Lukáš Skovajsa (uprostred), Philip Elayo Azango (vľavo) v zápase 19. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - MŠK Žilina, 9. decembra 2017 v Trenčíne. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 29. januára (TASR) - Fortunaligový klub AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti ligy ako hlavný tréner Vladimír Cifranič, jeho asistentom sa stal Juraj Ančic. Trénerom brankárov je naďalej Marek Dobiáš a v realizačnom tíme zostal aj Gideon van der Wee. Roman Marčok sa vrátil k mládežníckym tímom, no naďalej bude v prípade potreby vypomáhať v prvom tíme ako analytik. V pondelok o tom informoval klub na svojom oficiálnom webe.

Štyridsaťtriročný Cifranič pôsobil v mládežníckych tímoch AS Trenčín, od septembra 2013 nastúpil po boku Martina Ševelu ako asistent do prvého mužstva. Po odchode Ševelu viedol tím spoločne s Marčokom. Teraz bude pôsobiť ako hlavný tréner sám. Ančic mal doteraz na starosti výber do 17 rokov.

"Okrem nových tvárí na pozícii hráčov dokážeme slovenskému futbalu ponúknuť aj zaujímavých trénerov, čo nás veľmi teší. Veríme, že Vladimír Cifranič bude po Adriánovi Guľovi a Martinovi Ševelovi tretí mladý kormidelník, ktorý sa dokáže presadiť na tomto trhu. Z pohľadu profesijnej úrovne je dnes ďalej ako jeho dvaja predchodcovia. Po prijatí na štúdium najvyššej trénerskej licencie môže prepojiť zvyšovanie kvalifikácie s praxou. Z nášho pohľadu to je veľmi dôležitý moment. Preto kvitujeme zmenu v pravidlách, ktorá aj študentom Euro Pro dáva možnosť pracovať v najvyššej súťaži. Hoci je Cifranič rodák z východu Slovenska, dnes je už prakticky Trenčan. Ančic je rodák z Trenčína. Obaja hrali v našom klube a obaja prešli ako tréneri trenčianskou akadémiou. Pre nás sú aj tieto fakty veľmi silné a dôležité. Veríme, že prichádza ďalšia úspešná dvojica," uviedol pre stránku klubu generálny manažér Róbert Rybníček.