Za paralympionikov zloží sľub do rúk prezidenta republiky M. France

Na predchádzajúcich ZOH v Soči 2014 získali slovenskí športovci sedem medailí.

Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní zrakovo postihnutých Jakub Krako. Archívne foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 29. januára (TASR) – Slovenská výprava na nadchádzajúcich zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu (9.- 18. marca 2018) bude mať 15 športovcov v disciplínach zjazdové lyžovanie a curling, z toho štyroch navádzačov. Spolu s realizačnými tímami to bude dokopy do 30 osôb.

"Slovenský paralympijský tím je dobre pripravený, zabezpečený a optimisticky naladený. Odlietame z Viedne do Soulu s KoreanAir v pondelok 2. marca," informoval pri príležitosti preberania paralympijského oblečenia nominovanými športovcami vedúci slovenskej výpravy Maroš Čambal.

Na predchádzajúcich ZOH v Soči 2014 získali slovenskí športovci sedem medailí. "Samozrejme, chceli by sme zopakovať tieto výsledky a aby o ne mohlo bojovať aj viac pretekárov. Konkurencia je však väčšia a väčšia, na zjazdové lyžovanie sme dostali menej miesteniek, ako sme boli zvyknutí, museli sme sa trochu uskromniť. Aj z toho dôvodu sme žiadali o voľnú kartu a veríme, že ešte získame jednu miestenku," pokračoval M. Čambal. Podľa jeho slov sú najväčší kandidát na zisk medailí zjazdoví lyžiari Henrieta Farkašová a Jakub Krako. "Veľké šance má aj Martin France, aj keď má v najťažšej disciplíne v obrovskom slalome aj najťažšiu konkurenciu. Veríme aj družstvu curlingu, ktoré skončilo pred štyrmi rokmi v Soči na 6. mieste."

Čo by potreboval France, aby obstál v ťažkej konkurencii? "Zlepšiť koncentráciu, zvýšiť rýchlosť a pustiť sa na 150 percent," bez váhania odpovedal 34-ročný telesne znevýhodnený stojaci lyžiar. Na tú istú tému sa vyjadrila aj zrakovo znevýhodnená lyžiarka Farkašová, ktorá od roku 2008 spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala na paralympiádach sedem cenných kovov. Koľko medailí by mohlo pribudnúť? "Je to smelá otázka, ale smelá bude aj moja odpoveď. Nastavená som na zisk piatich zlatých medailí. Som v plnej príprave, intenzívne a svedomito sa pripravujem. Po fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre. Povedala by som dokonca, že najlepšie za posledné roky. Psychická stránka trochu osciluje podľa dní a disciplín. Takže na tom ešte treba popracovať."

Paralympionici za medaily a umiestenia dostanú rovnakú čiastku ako olympionici. Za zlato v individuálnom športe vyplatia slovenskému športovcovi 50-tisíc eur, za striebornú medailu 40-tisíc a za bronzovú 30-tisíc eur. Prémie za umiestnenia od štvrtého po ôsme miesto sú 20-tisíc, 15-tisíc, 10-tisíc, 8-tisíc a 6-tisíc eur. V kolektívnych športoch je odmena pre každého člena družstva (športovca) v prípade umiestnenia na 1. - 6. mieste stanovená na 15-tisíc, 13-tisíc, 11-tisíc, 9-tisíc, 6-tisíc, resp. 4-tisíc eur.

Slávnostný sľub oboch slovenských výprav na zimné olympijské hry a na zimné paralympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu do rúk prezidenta SR Andreja Kisku sa uskutoční v utorok 30. januára. Za paralympionikov zloží sľub France.

