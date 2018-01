TASR

Stuttgart angažoval futbalového trénera Korkuta

Hráči VfB Stuttgart na archívnej snímke. — Foto: TASR/AP

Stuttgart 29. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart v pondelok podpísal kontrakt s trénerom Tayfunom Korkutom do leta 2019. Bývalý turecký reprezentant tak na poste nahradil Hannesa Wolfa, ktorého vedenie tímu prepustilo v nedeľu.

Wolf doplatil na sobotňajšiu domácu prehru so Schalke 04 Gelsenkirchen 0:2, resp. na predchádzajúce zlé výsledky mužstva. Stuttgart je v tabuľke Bundesligy po 20. kole na 14. mieste s 20 bodmi. Na konte má až 12 ligových prehier. Tridsaťšesťročný Wolf prišiel do tímu v roku 2016 a postúpil s ním z 2. ligy. Vedenie sa ale rozhodlo ukončiť s ním zmluvu a do boja o záchranu ísť s novým kormidelníkom.

Štyridsaťtriročný Korkut sa narodil práve v Stuttgarte a v miestom klube Kickers odštartoval aj svoju hráčsku kariéru. Počas tej trénerskej viedol Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern či Bayer Leverkusen a pôsobil aj ako asistent v tureckej reprezentácii. Informovala agentúra DPA.