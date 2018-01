TASR

Ples v opere pomôže historicky najvyššou sumou

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.

Na snímke historická budova Slovenského národného divadla, v ktorej sa konal 18. ročník dobročinného Plesu v opere 13. januára 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 29. januára (TASR) – Symbolický šek so sumou 254.620 eur odovzdali v pondelok popoludní organizátori 18. ročníka Plesu v opere Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa a generálny riaditeľ Orange Slovensko, a riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová Koalícii pre deti Slovensko a Nadácii pre deti Slovenska.

Tento ročník prekonal hranicu štvrť milióna eur, hostia a podporovatelia plesu prispeli doposiaľ najvyššou sumou v histórii podujatia. Tá bude v plnej výške použitá na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je tento rok podpora detí so zdravotným znevýhodnením na ich ceste za kvalitnejším vzdelaním.

Dobročinný Ples v opere od roku 2010 prispieva k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. „Darí sa nám to aj vďaka našim vzácnym hosťom a ich štedrosti. Sme úprimne radi, že tento rok sa nám spolu podarilo prispieť na dobrú vec historicky najvyššou sumou, a navyše sme po prvý raz presiahli hranicu štvrť milióna eur. Všetkým zúčastneným patrí naša srdečná vďaka,“ uviedol na stretnutí Pavol Lančarič.

Výťažok z 18. ročníka Plesu v opere poputuje v plnej výške mimovládnym neziskovým organizáciám Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko na vznik programu, ktorý prinesie lepšie a širšie možnosti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Inkluzívne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré podporuje potenciál každého dieťaťa v maximálnej možnej miere. Škola, ktorá uplatňuje inkluzívny princíp, prispôsobí vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí, či už ide napríklad o deti s telesným postihnutím, mentálnou poruchou, poruchami učenia alebo zdravotnými problémami. Vytvára prostredie s pozitívnou, tvorivou a priateľskou klímou v triedach, kde sú takíto žiaci integrovaní.

„Sme veľmi príjemne prekvapení, aká suma sa vybrala, ale najmä som pozitívne prekvapený, že téma samotná takto zarezonovala. Nemyslím si, že je to samozrejmosť, že ľudia, ktorí idú na ples, dajú peniaze nad rámec vstupného. Myslím, že si naozaj uvedomili, že táto téma je dôležitá, že sa dotýka mnohých rodín priamo a že je potrebné ju podporiť,“ uviedol pre TASR riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo a dodal: „Ideme sa zamerať najmä na školy, to znemená že budeme pracovať priamo na školách, budeme pracovať s pedagógmi, asistentmi učiteľov, s rodinami, s deťmi. Chceme docieliť to, aby sa deti, ktoré majú nejaký typ znevýhodnenia, cítili v škole dobre. V niektorých prípadoch chceme to prostredie na škole vytvárať tak, aby tie školy boli vôbec schopné takéto deti prijať, nebáli sa toho a vedeli, čo to predstavuje. Časť projektu je zameraná aj na verejnosť, ako sme to už robili doteraz, hovoriť o tej téme, búrať mýty, snažiť sa, aby verejnosť prijala pozitívne to, že zdravé a znevýhodnené deti môžu tvoriť jeden kolektív.“

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. Od roku 2010 vďaka štedrosti svojich hostí a podporovateľov rozdelil už takmer 1,8 milióna eur. Svoje miesto si našiel v historickej budove Slovenského národného divadla, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.