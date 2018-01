Dominika Dobrocká

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kate Middletonová tajne darovala svoje vlasy charite, ktorá vyrába parochne pre deti s rakovinou

Kade Middleton má srdce na správnom mieste. Pomocnú ruku podala ťažko chorým detičkám.

— Foto: TASR/AP

LONDÝN 30. januára - Vojvodkyňa Z Cambridgu Kate Middletonová je krásna žena s veľkým srdcom. Začalo sa pošuškávať o tom, že matka dvoch detí sa zapojila do krásnej veci. Po tom, ako jej v Kensingtonskom paláci boli ostrihané vlasy, darovala ich charitatívnej organizácii Little Princess Trust, ktorá vyrába parochne pre pacientov trpiacich rakovinou.

Pomoc od Kate

Keď krásnej Kate pred štyrmi mesiacmi kaderník menom Joey ostrihal sedem centimetrov vlasov, príjemne ho prekvapila svojím nápadom. „Povedala to Joeyovi, ktorý si myslel, že je to veľmi dobrý nápad,“ prezradil kráľovský zdroj. „Boli poslané pod iným menom, takže nikto nevie, že vlasy pochádzajú z kráľovskej rodiny,“ dodáva zdroj. Je krásne, že po svete chodí dievčatko, ktoré nosí parochňu vyrobenú z vlasov skutočnej princeznej. Keby sa Kate nerozhodla pomôcť, potrebné vlasy by boli vyhodené.

Pomoc detičkám

Charitatívna organizácia Little Princess Trust bola založená v roku 2006 rodičmi malej Hannah Tarplee, ktorá vo svojich piatich rokoch prehrala boj so zákernou chorobou. Organizácia spolupracuje s profesionálnymi výrobcami parochní, ktoré sú realistické a najmä pre detičky, ktoré stratili svoje vlásky po prekonaní chemoterapie alebo rádioterapie. Doposiaľ sa vďaka organizácii podarilo pomôcť tisíckam detí.



Medzi patrónmi je zlatá olympionička Joanna Rowsell-Shand, baletka Jennie Harringtonová, bývalý seržant SAS, Chris-Ryan či žokej Richard Johnson. To však nie je koniec zoznamu. Ďalšie osobnosti sa zapojili a spoločne pomáhajú. Hovorca charitatívnej organizácie priznal, že o dare od vojvodkyne z Cambridgu nevedeli.