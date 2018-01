Lenka Miškolciová

Roger Federer o svojej slovenskej láske: „Bez Mirky by som to nikdy nedokázal." Ako sa začala ich spoločná cesta?

Ako sa z Mirky z Bojníc stala jedna z najvplyvnejších žien súčasného tenisu.

Roger Federer a jeho slovenská manželka Mirka. — Foto: Koláž DN/TASR/AP, Twitter

ŽENEVA/BRATISLAVA 29. januára - Švajčiarsky tenista Roger Federer má za sebou neuveriteľný úspech. Už šiestykrát v kariére sa stal víťazom dvojhry na Australian Open a získal tak svoj jubilejný 20. grandslamový titul. Ako však sám pred finálovým zápasom priznal, nič z toho by sa mu nepodarilo dosiahnuť, keby nebolo jeho slovenskej manželky Mirky: „Bez nej by som to nedokázal,“ vyjadril sa v minulosti pre britský portál Metro.

„Mirka je kľúčom môjho úspechu. Ak mi povie, že už viac nechce cestovať, moja kariéra sa skončila. Je to také jednoduché,“ povedal o svojej manželke švajčiarsky tenista. Predsa len, cestovanie je o niečo náročnejšie, keď so sebou nosíte aj 4 deti, ktoré Mirka s Rogerom spolu majú. Ako sa však celý príbeh slovensko-švajčiarskej lásky začal a kto je vlastne Mirka Federerová, pravddepodobne jedna z najvplyvnejších žien súčasného tenisu?

Mirka je kľúčom k Rogerovmu úspechu. Foto: Twitter

Ich cesty sa stretli, keď bol Roger ešte len nováčik

Mirka Federerová sa narodila ako Vavrincová 1. apríla 1978 v Bojniciach. Dalo by sa povedať, že Bojnice sú snáď predurčené rodiť tenisové hviezdy, pochádza odtiaľ totiž aj Karin Habšudová či Miroslav Mečiř. Na Slovensku však dlho nezostala, pretože, keď mala len dva roky, spolu s rodičmi emigrovala do Švajčiarska, ktoré neskôr aj reprezentovala v tenise. Na kurtoch sa však nikdy výraznejšie nepresadila, za čo mohlo aj zranenie nohy, kvôli ktorému musela už v roku 2002 ešte len ako 24-ročná skončiť s profesionálnou tenisovou kariérou.

Hoci významné tenisové tituly domov nenosila, tenis jej dal niečo iné a oveľa dôležitejšie, ako sú všetky trofeje. Životnú lásku Rogera Federera. Ešte ako nováčika a neznámeho tenistu ho spoznala v roku 2000 na olympiáde v austrálskom Sydney. „Strávili sme tam spolu dva týždne. Spoznali sme sa a v posledný deň predtým, ako sme sa rozlúčili, som ju prvý raz pobozkal,“ spomenul v jednom z rozhovorov Federer.

Roger a Mirka na zápase Hopmanovho pohára, kde si spolu zahrali už ako pár. Foto: Repro foto Youtube

O dva roky si spolu dokonca zahrali na Hopmanovom pohári. Federer na túto udalosť spomína s úsmevom: „Bol to skvelý týždeň, aj keď hrať s mojou priateľkou bolo trošku rozpačité. Ale dostali sme sa cez to a užili sme si to. Rozpačité to bolo teda hlavne pre mňa, Mirka je staršia, mala viac skúseností, a tak to brala v pohode,“ smeje sa dnes Federer pri spomienke.

Z tenistky Federerova osobná manažérka

Krátko po odohranom spoločnom pohári, kde dosiahli tretie miesto, však Mirka s profesionálnou tenisovou kariérou skončila. S tenisom sa ale nikdy nerozlúčila. Jej prácou sa stala starostlivosť o rastúcu hviezdu - Federera. Mirka komunikovala s novinármi, vybavovala a dohadovala mu rozhovory, koordinovala lety, hotely, hľadala sponzorov, vyberala oblečenie a, samozrejme, nikdy nechýbala ani na jeho zápasoch. Federerov bývalý tréner Paul Annacone o Mirke povedal, že v kariére jej manžela hrá obrovskú rolu. „Rozumie, o čo tu ide a odvádza si skvelú prácu. Od prvého dňa je pri Rogerovi, takže veľmi dobre vie, čo potrebuje, aby sa dostal tam, kde je.“

Svadba bola malá a utajená

To, že svoje súkromie si Federerovci cenia, je vidno aj z toho, že ich sobáš v roku 2009 prebehol bez akejkoľvek okázalosti a pompy, len v kruhu najbližších a v podstate v utajení. Ľudia sa o nej dozvedeli len z jeho webových stránok. Tri mesiace po svadbe však prišla ďalia veľká novinka v podobe dvojičiek - dievčat Myla Rose a Charlene Riva.

Svadba bola malá a utajená. Foto: Twitter

O päť rokov neskôr sa tešili opäť z dvoch prírastkov do rodiny. Mirka porodila ďalšie dvojičky, tentokrát to ale boli chlapci - duo Leo a Lenny. Ani štyri prírastky však Mirku neodradili od toho, aby Rogera pravidelne nepovzbudzovala na turnajoch. Citlivý muž, akým Roger je, si váži a silno vníma fakt, že rodinu má počas svojich triumfov vždy blízko. Nie raz sa už stalo, že sa pri pohľade na svoju rodinku na kurte neudržal a emócie sa vyplavili von v podobe sĺz.

Roger sa nezabudol svojej Mirke poďakovať ani po poslednom triumfe na Australian Open. Sám priznal, že za jeho úspechom je najmä skvelý tím ľudí a predovšetkým jeho manželka. „Len vďaka nej je to všetko možné. Bez jej podpory by som už mnoho rokov nehral tenis. Som šťastný, že ma podporuje, a že na seba berie neuveriteľne veľa práce aj s našimi deťmi. Tento život by jednoducho nefungoval, ak by ona povedala nie,“ rozrečnil sa Federer v rozhovore po svojom poslednom víťazstve na adresu svojej manželky, ktorej vďačí za svoje úspechy.

Mirka so všetkými štyrmi deťmi zanietene sleduje zápas svojho manžela. Foto: Reuters

Roger má rád slovenské jedlo

Zaujímavosťou pre nás Slovákov môže byť aj fakt, že ako Mirka priznala v staršom rozhovore, Roger obľubuje slovenské jedlá, ktoré mu navarí. Dokonca pochytil aj niečo zo slovenčiny. Mirka sa totiž, hoci zo Slovenska odišla ešte ako dieťa, so svojimi rodičmi podľa vlastných slov rozpráva výlučne po slovensky a pravidelne si voláva aj so svojou rodinou v Prievidzi či Piešťanoch. Dúfajme teda, že rodinka Federerovcov raz zavíta aj na Slovensko. Roger sám priznal, že fakt, že ešte stále nebol v rodnej krajine jeho manželky považuje za „jednoducho hrozný“. Snáď to teda Federerovci čím skôr napravia.