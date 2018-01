TASR

Cieľom projektu Povedz To! je vytvoriť správu o mládeži v Poprade

Poprad, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 29. januára (TASR) - Občianske združenie (OZ) V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže začalo v spolupráci s mestom Poprad realizovať projekt Povedz To! Hovorca miestnej samosprávy Marián Galajda informoval, že jeho cieľom je vytvoriť správu o mládeži v Poprade.

Projekt, realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, si kladie za cieľ pomenovať najväčšie problémy a výzvy, ktorým čelia mladí ľudia. "Na začiatku každej zmeny má byť mapovanie aktuálneho stavu. To je cieľom celého prieskumu. Čím reálnejší obraz o živote mladých ľudí v Poprade dokážeme spolu vytvoriť, tým väčší dosah môže mať pohľad mladých na rozhodovanie o budúcnosti vlastného mesta," uviedol predseda OZ Branislav Kožuch.

V praxi ide o zmapovanie pohľadu mladých ľudí do 30 rokov na život v Poprade v deviatich oblastiach. Výsledný strategický dokument by mal byť pre samosprávu, ktorá je partnerom projektu, strategickým východiskom na nastavovanie vízie, iniciatív a aktivít. "Správa o mládeži, ktorá je v takejto podobe pripravovaná po prvý raz, by mala rovnako slúžiť aj pre všetky organizácie v regióne Poprad, pre ktoré sú cieľovou skupinou práve mladí ľudia," doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Ambíciou správy nie je podľa projektového manažéra Michala Kuzára iba mať ďalší papier, ale urobiť reálne kroky, aby bolo mesto ešte viac priateľské voči mladým. Samotný prieskum prebieha formou online dotazníkov rozdelených do troch vekových skupín, detí do päť rokov, od šesť do 12 rokov a mladých ľudí od 13 do 30 rokov. Bližšie informácie o anonymnom dotazníku sú na internetovej stránke www.poprad.sk. Určený je iba pre ľudí od 0 do 30 rokov žijúcich v meste Poprad. V prípade dvoch vekových skupín do 12 rokov dotazník vypĺňajú rodičia za deti.