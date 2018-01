TASR

V Litve značne sprísnili zákon týkajúci sa konzumácie alkoholu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa spotreba Litovčanov na osobu zvýšila za desaťročie o viac ako 22 percent - zo 14,9 litra čistého alkoholu ročne v roku 2006 na 18,2 litra v roku 2016.

Vilnius 29. januára (TASR) - Nový litovský zákon zvýšil vekovú hranicu povoľujúcu konzumáciu alkoholu z 18 na 20 rokov, zakázal reklamu na alkohol a radikálne obmedzil otváracie hodiny pre predajne s alkoholom. Zákon, ktorý je v platnosti od 1. januára, vyvolal v tomto pobaltskom takmer trojmiliónovom štáte veľkú kontroverziu, uvádza agentúra AP.

"Museli sme s tým niečo robiť," uviedol minister zdravotníctva Aurelijus Veryga, hlavný zástanca novej legislatívy. Alkoholizmus podľa neho robí z Litvy neatraktívnu krajinu pre zahraničné investície a cestovný ruch. Pripomenul, že podľa výskumov konzumuje pravidelne alkohol tretina z 15- a 16-ročných tínedžerov.

Členovia opozície už navrhli dodatky s cieľom zrušiť najtvrdšie aspekty zákona. Dokonca aj prezidentka Dalia Grybauskaite sa vyslovila za úpravu zákona.

"Pripomína mi to stredovek a spôsobuje to imidžu a reputácii Litve v zahraničí veľké medzinárodné škody," konštatovala prezidentka, ktorá hovorila o tom, že zo zahraničných časopisov treba po novom vytrhávať stránky. Vydavatelia by totiž mali odstrániť alebo prelepiť červenými nálepkami reklamy na alkohol zo zahraničných časopisov distribuovaných v krajine. V opačnom prípade môžu čeliť pokute 30.000 eur za reklamu.

Litva má najvyššiu mieru samovrážd v Európe, keď ju spácha 36 zo 100.000 ľudí, pričom počet alkoholikov je medzi nimi trvale vysoký, vyplýva z výskumu zdravotníckych špecialistov na Vilniuskej univerzite.