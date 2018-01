TASR

Dnes o 13:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní A. Danko: Arménsko-slovenská spolupráca by sa mala prehĺbiť ešte viac

Vzájomné vzťahy medzi krajinami označil predseda Národnej rady (NR) SR za priateľské, bezproblémové a s potenciálom ďalšieho rozvoja.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (vpravo) a predseda Národného zhromaždenia Arménska Ara Bablojan (vľavo) si podávajú ruky po tlačovej konferencii po ich stretnutí v Bratislave 29. januára 2018. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 29. januára (TASR) – Slovensko-arménske vzťahy by sa mohli naďalej upevňovať a spolupráca medzi oboma krajinami by sa mohla rozvíjať vo viacerých oblastiach. "Som hrdý na to, že ľudskými prístupmi, ľudskými rozmermi prispievane my dvaja dnes k tomu, aby sme ešte viac prehĺbili arménsko-slovenskú spoluprácu," uviedol v pondelok na brífingu po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Arménskej republiky Arom Bablojanom predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.

Vzájomné vzťahy medzi krajinami označil za priateľské, bezproblémové a s potenciálom ďalšieho rozvoja. Ten je podľa Danka nielen v obchodno-ekonomických a podnikateľských vzťahoch, ale tiež v oblasti vzdelávania, výmeny študentov, športu či kultúry. Možnosti spolupráce vidí slovenská strana aj v spolupráci na úrovni parlamentných výborov, predovšetkým medzi Výborom NR SR pre európske záležitosti, Zahraničným výborom NR SR a ich partnerskými výbormi v Národnom zhromaždení Arménska.

"Tak veľmi rád by som chcel preberať múdrosť i niektoré dokumenty arménskeho parlamentu. Pracovné rokovania budú pokračovať, aby sme sa poučili o mechanizmoch parlamentu, parlamentnej demokracie. Aby sme sa ešte viac zblížili, hoc svojimi srdcami blízki sme si," doplnil Danko, ktorý zároveň víta demokratizačné procesy zo strany Arménska a zmeny, ktoré táto krajina dáva ako signál EÚ.

O dôležitosti aktívnej bilaterálnej spolupráce v rámci rôznych medzinárodných a medziparlamentných organizácií i o väčšej podpore kontaktov medzi oboma parlamentmi sa zmienil aj arménsky predseda parlamentu. Debaty sa podľa neho nevyhli ani potrebe mierového riešenia otázky Náhorného Karabachu či dohode o komplexnom a rozšírenom partnerstve medzi EÚ a Arménskom podpísanej koncom novembra minulého roka.

"Dohoda bude slúžiť ako osnova pre všestranné partnerstvo vo všetkých oblastiach predstavujúcich spoločné záujmy a stane sa najlepšou zárukou spoločného zväzku vyvíjať úsilie pre pozdvihnutie vzťahov medzi Arménskom a EÚ na novú úroveň," skonštatoval Bablojan. Zároveň očakáva podporu Slovenska v rámci procesu liberalizácie vízového režimu schengenského priestoru pre občanov Arménskej republiky. Práve vo vzájomných stretnutiach vidí i on impulz na novú kvalitu a perspektívy rozšírenia bilaterálnej spolupráce.

Po prijatí si obaja predsedovia uctili pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetiam arménskej genocídy obete tohto masakru. Popoludní si obe parlamentné delegácie pietnou spomienkou uctia obete Slovenského národného povstania pri pamätníku Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.