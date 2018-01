Nový prešovský štadión by mali dokončiť v druhej polovici roka 2019

TASR

Po dlhom období neistoty sa začali búracie práce na prešovskom štadióne, na ktoré by po troch mesiacoch mali nadviazať stavebné.

Prešov 29. januára (TASR) - Prešovský futbal sa konečne dočkal. Po dlhom období neistoty sa začali búracie práce na prešovskom štadióne, na ktoré by po troch mesiacoch mali nadviazať stavebné. Prvé súťažné zápasy by sa na novom prešovskom štadióne mali hrať v druhej polovici roka 2019.

Búracie práce odštartovali v posledný januárový pondelok a trvať by mali približne tri mesiace. Potom by ich už mala vystriedať samotná výstavba nového prešovského štadióna, ktorý nahradí "deda," ako domáci nazývajú starý štadión. "Prešovčania i široké okolie s napätím očakávajú nový štadión. Už sa o tom hovorilo dlho a teraz konečne začíname s realizáciou stavby. Najskôr začíname s búraním starého, aby sa neskôr mohlo začať s budovaním nového," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Búracie práce "zhltnú" približne 150-tisíc eur a v rámci nich zbúrajú betónový ovál a nehnuteľnosti nachádzajúce sa na vedľajšej ploche štadióna. Spracovaná je už aj projektová dokumentácia na územné konanie a v riešení je projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Po jej spracovaní bude známe, koľko bude stáť výstavba nového štadióna. Celková suma na výstavbu by mala byť v rozmedzí 6-7 milióna eur. "PSK už prispel sumou vyššou než 300.000 eur, mesto Prešov dalo 125-tisíc a Slovenský futbalový zväz približne 2,4 milióna eur. Treba dodať, že mesto prispelo aj priľahlými pozemkami a zvyšná suma bude dofinancovaná z VÚC a mesta," prezradil Majerský.

Pôvodný termín dokončenia štadióna bol jún 2018, no je jasné, že dodržať ho je nereálne. "Rokujeme so SFZ o posunutí termínu na druhú polovicu roku 2019," poznamenala primátorka Prešova Andrea Turčanová. Prešovský štadión bude po dokončení patriť do tzv. 3. kategórie podľa UEFA. Hrať s na ňom budú môcť zápasy najvyššej domácej súťaže i prípravné medzištátne stretnutia. Kapacita by mala byť 6920 divákov a všetky miesta budú na sedenie. "Infraštruktúra štadióna bude vypracovaná tak, aby to prešlo všetkými schvaľovacími procesmi nielen SFZ, ale aj jemu nadradeným inštitúciám. Bude to štadión 21 storočia, na ktorom nebude chýbať nič potrebné a tam bude aj kaplnka," prezradil konateľ Futbal Tatran Arény Artúr Bénes, ktorý priznal, že ešte nie je isté, akú trávu použijú na ihrisku. "My by sme chceli umelú, ale SFZ má záujem o prírodnú. Bude to otázka ďalších spoločných rokovaní," povedal Bénes.