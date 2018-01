TASR

Ihrisko s umelou trávou v Starej Ľubovni je dostupné aj pre verejnosť

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Stará Ľubovňa 29. januára (TASR) – Futbalové ihrisko s umelým trávnikom v Starej Ľubovni je od nového roka dostupné aj pre verejnosť. Správca športoviska, mestská príspevková spoločnosť Verejnoprospešné služby, zverejnil na svojom webovom sídle cenník prenájmu hracej plochy, ktorý je platný od januára a využívať túto službu budú môcť obyvatelia počas celého týždňa.

"Cenník zahŕňa jednotlivé poplatky stanovené v závislosti od viacerých faktorov. Rozhodujúce je predovšetkým to, v aký deň sa prenájom plochy uskutoční, rozdiel je tiež v tom, či ide o prenájom hracej plochy na účely prípravného zápasu, alebo tréningu, na výber je možnosť využiť celú hraciu plochu alebo iba jej časť a k dispozícii je aj osvetlenie ihriska. Samozrejme, cena prenájmu zahŕňa prístup do šatní so sprchami," uviedol prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. Dodal, že výška cien bola stanovená na základe vykonaného prieskumu súm za prenájom iných futbalových ihrísk s umelou trávou v okolitých mestách.

Cenník prenájmu zahŕňa aj informácie o platbe za užívanie ihriska a tiež rôzne zľavy. "Zvýhodnená cena sa týka predovšetkým aktivít Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Východoslovenského futbalového zväzu a Okresného futbalového zväzu Stará Ľubovňa, taktiež futbalových klubov, ktoré budú na organizáciu svojich prípravných zápasov a tréningov pravidelne využívať hraciu plochu tohto futbalového ihriska. Nepochybne, v rámci aktivít mesta na podporu rozvoja športu v Starej Ľubovni, je potrebné vytvoriť vhodné podmienky domácim hráčom a preto Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa disponuje v tejto oblasti najväčším počtom výhod," konštatoval primátor Ľuboš Tomko.

Uvedené futbalové ihrisko s umelou trávou spĺňa kritériá FIFA a UEFA a na jeho realizácii sa finančne podieľala miestna samospráva sumou 130.000 eur, SFZ venoval 120.000 eur a Prešovský samosprávny kraj 100.000 eur. Ide teda o jednu z najvýznamnejších vlaňajších investícií staroľubovnianskej radnice.