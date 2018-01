TASR

Dnes o 10:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bývalá kotolňa v Jelšave má v budúcnosti slúžiť prvoligovým kolkárom

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Jelšava 29. januára (TASR) – Niekdajšia kotolňa v areáli bývalých kasární v Jelšave v Revúckom okrese by mala v budúcnosti slúžiť ako športovisko miestnym prvoligovým kolkárom. Ich súčasná dvojdráhová kolkáreň je podľa primátora Milana Kolesára zastaraná a nespĺňa potrebné kritériá, Jelšavania preto svoje ligové zápasy hrávajú v prenajatých priestoroch v Rimavskej Sobote.

„Budova kotolne je v dobrom stave a má množstvo priestorov na zázemie, vrátane sociálnych zariadení a kancelárií,“ priblížil Kolesár s tým, že peniaze na jej rekonštrukciu by radi získali prostredníctvom projektov. „Zatiaľ však takáto výzva cez eurofondy nebola a ani neviem, že by bola pripravovaná. Nádej však vkladám do akčného plánu rozvoja okresu, odkiaľ by sme na tento účel vedeli získať prostriedky, aj keď sme to zatiaľ nezahrnuli do indikatívnych projektov,“ dodal.

Ďalšiu možnosť na získanie potrebných prostriedkov vidí vo verejno-súkromnom partnerstve Stredný Gemer, kde by mohli dostať peniaze cez program Leader. „Práve v týchto dňoch sa má rozbehnúť kancelária, ktorá ho má riadiť. Keďže v rámci neho sa majú dať podávať takéto malé projekty na rozvoj regiónu, predpokladám, že by mohol byť relevantný aj tento náš,“ podotkol primátor.

Ako pokračoval, samospráva pôvodne zamýšľala zriadiť kolkáreň v bývalej telocvični, ktorá sa takisto nachádza v kasárenskom komplexe. „Podľa posudku statika však tento objekt vykazuje vážne poruchy. Preto sme od tohto zámeru nakoniec upustili,“ vysvetlil Kolesár.