TASR

Včera o 20:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní V nominácii výberu SR na All Star je deväť Slovákov a päť legionárov

V zostave majú zastúpenie všetky mužstvá z najvyššej súťaže.

Na snímke vľavo generálny manažér Tipsport ligy Richard Lintner a vpravo tréner All Stars tímu Slovenska Ján Filc predstavili dres kapitána slovenského výberu Branka Radivojeviča počas tlačovej konferencie v Bratislave 23. januára 2018. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. januára (TASR) - V nominácii tímu slovenskej hokejovej Tipsport Ligy na All Stars Cup v Bratislave je deväť Slovákov a päť legionárov. Na výbere hráčov sa podieľal generálny manažér výberu Peter Bondra spolu s trénermi Jánom Filcom, Jánom Pardavým a Andrejom Kmečom.

V nominácii majú zastúpenie všetky mužstvá z najvyššej súťaže. Zvolen, Trenčín, Nitra a Poprad dodali dvoch hráčov, ostatné po jednom. "Mužstvá z troch krajín zložili kvalitné ligové výbery, museli sme preto reagovať. Dali sme dohromady menoslov, ktorý je pre divákov lákavý. Samozrejme, dôraz sme kládli na to, že chceme vyhrať. Ako znie v našom oficiálnom 'heštegu' - dáme im na bendžo," uviedol v tlačovej správe zaslanej TASR generálny manažér tímu Tipsport Ligy Peter Bondra. "Samotná Tipsport liga do tvorby menoslovu vstúpila len jediným rozhodnutím, a to nomináciou i keď najkontroverznejšieho hráča našej najvyššej súťaže Jozefa Sládoka, ale zároveň kapitána Detvy, ktorý napriek veľmi náročnej sezóne drží kolektív tímu spod Poľany mocne pokope," dodal riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner.

All Star Cup 2018 sa uskutoční s medzinárodnou účasťou výberov Tipsport ligy, českej extraligy, rakúskej EBEL a nemeckej DEL premiérovo 17. februára na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Víťaz si okrem trofeje odnesie finančnú dotáciu 25-tisíc eur.