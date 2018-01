TASR

Ogier vyhral piatykrát v rade Rely Monte Carlo

Druhý skončil Estónec Otto Tänak na Toyote Yaris. Tretí bol Fín Jari-Matti Latvala taktiež na Yarise.

Na snímke majster sveta WRC Francúz Sebastien Ogier — Foto: TASR/AP

Monte Carlo 28. januára (TASR) - Úradujúci päťnásobný majster sveta Sébastien Ogier vyhral v nedeľu piatykrát v rade Rely Monte Carlo. Tridsaťštyriročný Francúz na Forde Fiesta ovládol úvodné podujatie novej sezóny seriálu majstrovstiev sveta s 58,3-sekundovým náskokom pred druhým Estóncom Ottom Tänakom na Toyote Yaris. Tretí skončil Fín Jari-Matti Latvala taktiež na Yarise.

Pre Ogiera to bolo už 41. víťazstvo v kariére. Na čelo poradia sa usadil hneď po prvej štvrtkovej etape a už tam nikoho iného nepustil. "Bol to skutočne ťažký víkend. Monte Carlo je vždy náročné, ale tentokrát to bolo naozaj komplikované, hlavne pre pneumatiky. Je skvelé odštartovať sezónu víťazstvom," povedal Ogier.

Seriál MS pokračuje o tri týždne v chladných švédskych lesoch.