Na Velez-Zuzulovú čakalo skvelé privítanie: Slzy sú slzy šťastia

Jej súťažný návrat vyvolal záujem aj zahraničných médií a vrúcne privítanie od súperiek najvyššieho rangu.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová po dojazde do cieľa v 2. kole slalomu Svetového pohára 28. januára 2018 v švajčiarskom Lenzerheide. Velez - Zuzulová obsadila po návrate 12. miesto. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lenzerheide 28. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová patrila k najväčším hviezdam nedeľného slalomu Svetového pohára napriek tomu, že vo švajčiarskom Lenzerheide nebojovala o úplne najvyššie priečky. Jej súťažný návrat vyvolal záujem aj zahraničných médií a vrúcne privítanie od súperiek najvyššieho rangu.

Američanka Mikaela Shiffrinová vstala z kresla vedúcej pretekárky po prvom kole a Velez-Zuzulovú srdečne objala. Podobne sa o niekoľko chvíľ prejavila Švédka Frida Hansdotterová. Práve za nimi dvoma skončila Velez-Zuzulová druhá v bojoch o malý glóbus v predchádzajúcich dvoch sezónach. "V cieli na mňa čakalo emotívne privítanie od Mikaely, na ktoré asi nikdy nezabudnem. Keď si na to spomeniem, aj mne sa tlačia slzy," povedala pre TASR 33-ročná Slovenka, ktorá neprezradila, čo si medzi sebou povedali: "Aj Frida sa ma na to pýtala. To však nikdy nikomu nepoviem."

"Comeback" Velez-Zuzulovej ozdobený dvanástym miestom bol vo švajčiarskom stredisku naozajstnou udalosťou, priazne sa dočkala aj zo strany domácich fanúšikov. "Boli to obrovské emócie, pocítila som, že veľa ľudí ma má rado a mnohým som chýbala. Každý sa ma pýta, či to skutočne boli moje posledné preteky vo SP. Je to úžasný pocit, že okolie si ma váži. Po prvom kole mali všetky televízne moderátorky slzy v očiach. Je to neuveriteľné, som prvá lyžiarka, ktorá sa po operácii postavila po štyroch mesiacoch na preteky. Pre mňa je to už teraz veľké víťazstvo a dúfam, že to bude ešte lepšie. Budem bojovať, nech to dopadne akokoľvek, beriem to s úsmevom. Slzy sú len slzy šťastia," pokračovala Velez-Zuzulová.

Do kresla, ktoré Shiffrinová opustila, aby ju pozdravila, si Velez-Zuzulová sadla po svojej druhej jazde. V druhom kole dosiahla tretí najlepší čas, rýchlejšie išli iba víťazná Petra Vlhová a Anna Swennová Larssonová zo Švédska: "Keď som prišla dole, ani som nepočítala, že si tam sadnem aspoň na chvíľu. Bol to úžasný pocit, po prvom kole som si naozaj myslela, že keď skončím 28., bude to dobré. Myslím si, že som si to v nedeľu naozaj užila. Vedela som, že určite to nebude na prvé miesta, ale boli časti trate, kde som ukázala, že som to ešte nezabudla. Nebol to najľahší slalom, čo som si vybrala na návrat."

Velez-Zuzulová nedala na početné otázky o rozlúčke so Svetovým pohárom definitívnu odpoveď, zatiaľ sa však prikláňa k verzii, že po Lenzerheide sa už v seriáli nepredstaví. Zmenu môžu priniesť februárové zimné olympijské hry v Pjognčangu: "Zatiaľ je pocit taký, pretože pre mňa to je obrovský boj s bolesťami. Určite to nie je jednoduché. Všetko závisí od toho, ako dopadnú ZOH, ako sa budem cítiť po nich. A či ešte budem mať motiváciu, lebo vo SP v tomto ročníku nemám až takú." Po pretekoch zamierila domov do Francúzska. "Dva dni by som mala mať voľnejšie, lebo idem už týždeň a pol vkuse. Je čas trošku si vyfúknuť, pred odletom budem trénovať vo Švajčiarsku a potom už do Kórejskej republiky," priblížila Velez-Zuzulová pre TASR svoje najbližšie plány. "Som veľmi šťastná, že tu bola a súťažila s nami. Veľmi sa tešíme, spoločne si užijeme ZOH a potom sa rozlúčime," dodala Vlhová, ktorá sa víťazstvom dostala na roveň krajanky v počte prvenstiev v špeciálnych slalomoch SP. Velez-Zuzulová má navyše úspech v paralelnej súťaži na mestskom podujatí v Mníchove 2013.