Včera o 17:30 ME v biatlone: V štafetách dvojíc zlato pre Nórsko

Striebro si vybojovalo Francúzsko (+8,6), bronz USA (+9,1). Slováci v záverečnom dni ME neštartovali.

Ridnaun 28. januára (TASR) - Na ME v biatlone sa v talianskom stredisku Ridnaun presadilo v miešaných štafetách dvojíc Nórsko s Brun-Leiovou a Christiansenom. Striebro si vybojovalo Francúzsko (+8,6), bronz USA (+9,1).

V poslednej disciplíne šampionátu vynikla v pretekoch miešaných štafiet naplno Ukrajina v zložení Žuravoková, Varvynecová, Pryma a Pidručnyj, s náskokom 11,7 sekundy pred Ruskom a 33,2 pred Nórskom. Slováci v záverečnom dni ME neštartovali.

V celkovej medailovej bilancii ôsmich disciplín zvíťazilo Francúzsko 2-2-1 pred Ukrajinou 2-1-0 a Ruskom 1-2-2. Slovenská výprava upútala na seba hlavne 4. priečkou Paulíny Fialkovej v stíhacích pretekoch a 5. Martinom Otčenášom vo vytrvalostných.

V single štafetách dvojíc začalo v optimálnom počasí najlepšie medzi 24 štartujúcimi Francúzsko, keď Simonová a Jacquelin neustále udávali tón na špici. Pred záverečným úsekom však veľký náskok pred Nórskom nemali a tak napätie trvalo až do konca. O zlato bojovali Jacquelin a Christiansen, v "ležke" Francúz dvakrát dobíjal a Nór sa vyšvihol na čelo poradia. V záverečnej streľbe stojmo Christiansen taktiež dvakrát dobíjal, no Jacquelin rovnako na posledný terč, náskok 13,8 sekundy bol dostatočný a Nór už neohrozene dobehol do cieľa.

Medzi 21 štartujúcimi v pretekoch miešaných štafiet na prvom úseku Nemka N. Horchlerová získala mierny náskok pred Ruskom a Švédskom. Na druhom spadla na prvej pozícii K. Horchlerová a postarala sa o ďalší mikrosúboj Rusky Zagoruikovej a Švédky Nilssonovej. Svojich mužských kolegov poslali do druhej polovice pretekov takmer vedno na prvom mieste. Garaničev a Stenersen sa od seba oddelili po dvoch dobíjaniach v "ležke" Garaničeva, aby sa zase spojili aj s Ukrajincom Prymom. Následnú "stojku" zvládol najlepšie Pryma a na odovzdávke mal náskok 11,1 sekundy pred Rusom Garaničevom. V záverečnom úseku Rus Loginov vyvinul tlak na Pidručného, stratu zlikvidoval, no Ukrajinec pri poslednej stojkovej streľbe udržal pevnejšie nervy.