TASR

Slovenský sánkar Ninis skončil v šprinte v Sigulde druhý

Slovenský sánkar Jozef Ninis. — Foto: TASR/Jakub Súkup

Sigulda 28. januára (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis získal na ME v lotyšskej Sigulde striebornú medailu v neolympisjkom šprinte a dosiahol životný úspech. Rýchlejší bol iba Rus Roman Repilov, za ktorým skúsený reprezentant zaostal o 0,072 s.

V ére samostatnosti je to druhý cenný kov je slovenské sánkovanie. Jaroslav Slávik vybojoval na ME 2004 v nemeckom Oberhofe bronz. Ninis si počínal úspešne aj v olympijskej disciplíne, kde skončil vo finále Svetového pohára siedmy so stratou 0,301 s na víťazného Rusa Semiona Pavličenka. V rámci ME obsadil šiestu priečku.

Ninis sa tešil z najlepšieho výsledku v kariére na svojej najobľúbenejšej dráhe. "Preteky sa pre mňa nezačali najlepšie, prvá jazda bola horšia vinou chýb v hornej časti a bol som sklamaný. Stále som však veril, že z toho ešte môže byť úspešný výsledok. Druhá jazda bola najrýchlejšia zo všetkých. Do šprintu som išiel s malou dušičkou, no v kútiku duše som dúfal v medailu a vyšlo to. Sigulda mi prirástla k srdcu, sú tu milí a prívetiví ľudia. Chodievame sem vždy pred sezónou na prvý tréning. Prišlo dnes veľa fanúšikov. Neodradilo ich ani zlé počasie, sneh s dažďom a prišli povzbudiť domácich sánkarov i ďalších pretekárov," povedal pre TASR Ninis, ktorý po návrate na Slovensko už vo štvrtok odlieta do dejiska ZOH 2018. "Bodaj by to pokračovalo v takomto duchu aj na zimnej olympiáde v Pjongčangu, no tam to bude psychicky i fyzicky náročné zvládnuť štyri jazdy a podať kvalitný výkon," dodal.

Tréner slovenskej reprezentácie Ján Harniš mal z úspechu Ninisa veľkú radosť. "Je to najlepší výsledok pre slovenské sánkovanie za dlhé roky a Jožov životný úspech. Máme z neho obrovskú radosť, je to veľký prísľub pred blížiacou sa zimnou olympiádou v Pjongčangu. V šprinte Jožo potvrdil, že mu dráha v Sigulde sedí, už v minulosti na nej dosahoval dobré výsledky. Všetko sadlo tak ako malo a my sa z toho tešíme. Škoda prvej jazdy v olympijskej disciplíne, kde mal problémy, v druhej však dosiahol najrýchlejší čas a šieste miesto na ME je skvelé," povedal pre TASR Harniš.

Ninis potvrdil sľubnú formu už pred týždňom na dráhe v nórskom Lillehammeri. V olympijskej disciplíne bol desiaty a vyrovnal svoje dovtedajšie maximum zo Siguldy 2012. V šprinte skončil v dejisku ZOH 1994 piaty.