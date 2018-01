TASR

Včera o 17:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hrbatý o Federerovom triumfe: Roger dosiahol magickú métu

Kapitán daviscupového tímu SR nemohol sledovať finále v Melbourne pred televíznou obrazovkou, dúfal však, že fenomenálnemu Švajčiarovi sa podarí získať jubilejný 20. grandslamvový titul.

Melbourne 28. januára (TASR) - Triumf Rogera Federera na Australian Open potešil aj bývalého slovenského tenistu Dominika Hrbatého. Kapitán daviscupového tímu SR nemohol sledovať finále mužskej dvojhry v Melbourne pred televíznou obrazovkou, dúfal však, že fenomenálnemu Švajčiarovi sa podarí získať jubilejný 20. grandslamvový titul.

"Roger dokázal vo veku 36 rokov niečo neuveriteľné, dosiahol magickú hranicu. Jeho štatistiky a dáta sú niekde úplné inde ako u ostatných hráčov. Počtom grandslamových titulov sa pomaly približuje najúspešnejším ženám - Steffi Grafovej, Serene Williamsovej či Margaret Courtovej. Je obdivuhodné, s akou hrá ľahkosťou," povedal pre TASR Hrbatý.

Vlani po triumfe na Australian Open a zisku titulov na harde v Indian Wells i Miami Federer vynechal celú antukovú sezónu. Hrbatý očakáva, že podobný scenár sa zopakuje aj tento rok. "Pre Rogera už nie je priorita byť svetová jednotka. Ak by hral vlani na antukových turnajoch a dosiahol na nich čo i len priemerné výsledky, mohol sa v rebríčku ATP dostať na prvé miesto pred Rafaela Nadala. V tomto roku zrejme tiež neabsolvuje antukovú časť sezóny, no organizátori Roland Garros urobia všetko pre to, aby ho presvedčili a prilákali do Paríža. Roger totiž robí svetovému tenisu dlhé roky skvelú reklamu a zvyšuje jeho popularitu."