TASR

Včera o 13:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zidane po výhre vo Valencii: Sme stále v hre, ukázali sme charakter

Zidane sa po vypadnutí zo Španielskeho pohára vo štvrťfinále s Leganes vyjadril, že zažíva najťažšie okamihy na lavičke mužstva.

Cristiano Ronaldo (vpravo) z Realu Madrid, uprostred tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. — Foto: TASR/AP

Madrid 28. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v sobotňajšom zápase 21. kola španielskej ligy na ihrisku Valencie 4:1. O čosi tak zmiernili tlak na trénera Zinedina Zidana. Ten sa po vypadnutí zo Španielskeho pohára vo štvrťfinále s Leganes vyjadril, že "zažíva najťažšie okamihy na lavičke mužstva".

V médiách sa okamžite začali množiť špekulácie, že trénerská pozícia Francúza v kráľovskom klube je ohrozená. Momentálne rezonuje jeho "výmena" trénerom Tottanhamu Hotspur Mauriciom Pochettinom z Argentíny. Najmenej do najbližšieho zápasu sa ale Zidanovi bude dýchať ľahšie, keďže Real vo Valencii jasne uspel. Hostí poslal v prvom polčase do dvojgólového vedenia Cristiano Ronaldo, keď premenil dve penalty. V 59. minúte znížil Santi Mina, no Real pridal v závere ďalšie dva góly z kopačiek Marcela a Toniho Kroosa.

"Bol to veľký zápas na veľkom štadióne. A my sme to zvládli a ukázali sme náš veľký charakter. Bol to kľúčový zápas," povedal bývalý hráč "bieleho baletu" pre klubový web.

Real figuruje na štvrtom mieste tabuľky so ziskom 38 bodov, pričom má k dobru ešte jednu dohrávku. Na vedúcu Barcelona, ktorá odohrá svoj duel 21. kola v nedeľu, stráca priepastných 16 bodov. Na tretiu Valenciu sa ale už dotiahol na dva body. "Táto výhra ukázala, že sme stále v hre a treba s nami počítať. Sme pripravení bojovať. Do konca ligy je ešte ďaleko a my určite urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa posunuli hore," dodal.