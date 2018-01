TASR

Dnes o 13:03 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní NHL: Najtvrdšiu strelu má Ovečkin, McDavid najrýchlejším korčuliarom

Celkovo sa súťažilo v šiestich disciplínach, z toho dve boli nové. Víťaz každej zinkasoval 25.000 dolárov.

Na snímke ruský útočník Alexander Ovečkin. — Foto: TASR/AP

Tampa 28. januára (TASR) - Úvodnú časť All Star víkendu NHL v Amelie Arena v Tampe v sobotu tradične ozdobili súťaže zručností. Tie sa zamerali v porovnaní s uplynulými ročníkmi viac na individuálne súťaženie ako tímové. Celkovo sa súťažilo v šiestich disciplínach, z toho dve boli nové. Víťaz každej zinkasoval 25.000 dolárov. Súťaž o najtvrdšiu strelu vyhral Alexander Ovečkin, najrýchlejším korčuliarom je opäť Connor McDavid.

Ovečkin sa stal prvým útočníkom od roku 2002, ktorý vyhral súťaž o najtvrdšiu strelu. Pred ním sa to podarilo jeho krajanovi Sergejovi Fiodorovi z Detroit Red Wings. Kapitán Washingtonu Capitals vyhral súťaž už vďaka prvej strele, pri ktorej mu namerali 98,8 míľ za hodinu (159 km), ale pri druhom pokuse prekonal hranicu sto míľ - 101,3 (163,02 km/hod.). "Po prvej strele som si povedal, že prečo nepokoriť 100 míľovú hranicu? Podarilo sa a som šťastný. Musím priznať, že som bol poriadne nervózny a pred súťažou som chalanom hovoril, že budem rád, keď prekonám aspoň hranicu 90 míľ," povedal pre nhl.com Ovečkin. Z hráčov Capitals vyhral pred nám túto súťaže len Al Iafrate v rokoch 1993 a 1994. Na druhom mieste skončil obranca Nashvillu Predators P. K. Subban, tretí bol ďalší zadák John Klingberg z Dallas Stars. Uplynulé tri ročníky vyhral Shea Weber, ktorý na tomto All Star víkende chýbal. Rekordérom súťaže je stále slovenský obranca Bostonu Bruins Zdeno Chára, ktorý v roku 2012 vypálil puk v rýchlosti 108,8 mph (175,1 km/h). Ovečkin potom vtipkoval, že na túto súťaž trénoval počas letnej prípravy. "Som naozaj veľmi rád, vážim si to. Neboli tu Chára, ani Weber, proti nim by to bolo ťažšie," dodal ruský hokejista, ktorý na rozkorčuľovanie zobral štvorročného Jonasa, syna svojho blízkeho priateľa Sigitasa Smailysa.

Víťazstvo v súťaži o najrýchlejšieho korčuliara si z minulého roka v Los Angeles zopakoval kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorému sa to podarilo. Dvadsaťjedenročný center zvládol kolo za 13,454 sekundy a tesne zdolal domáceho útočníka z Tampy Bay Lightning Braydena Pointa (13,579). "Je to zábava, na túto súťaž som sa veľmi tešil. Dva dni som nič nerobil, preto som sa snažil hlavne nezraniť," povedal McDavid. V súťaži štartovalo osem hráčov, pod hranicu 14 sekúnd sa okrem McDavida a Pointa dostal už len útočník Buffala Sabres Jack Eichel, pre ktorého to je prvá účasť na All Star. McDavid sa stal prvým obhajcom, ale šiestym viacnásobným víťazom tejto súťaže a zaradil sa k menám ako Sergej Fiodorovv, Mike Gartner, slovenská legenda Peter Bondra, Scott Niedermayer a Sami Kapanen.

V jednej z dvoch nových súťaží s názvom série zákrokov čelili brankári nájazdom a vyhral ten, ktorý ich zlikvidoval najviac za sebou. Víťazom sa stal brankár Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury, ktorý neinkasoval v 14. nájazdoch za sebou, na druhom mieste skončil s 13 zákrokmi Pekka Rinne z Nashvillu Predators. Fleury čelil pokusom hráčov Atlantickej divízie a hoci ho už pri druhom nájazde prekonal útočník Floridy Panthers Aleksander Barkov, ďalších 14 strelcov si na ňom vylámalo zuby. Sériu prerušil až útočník Lightning a najproduktívnejší hráč NHL Nikita Kučerov. "Pekka bol skvelý, myslel som, že nemám šancu ho zdolať. Bolo tam aj zopár žrdí, mal som šťastie," usmieval sa brankár úspešného nováčika. Jeho kvality uznal aj Rinne, ktorého prekonal až útočník Philadelphie Claude Giroux kurióznym spôsobom, keď pri pokuse zlomil hokejku. "Keď mal Marc-Andre 10, 11 zákrokov za sebou, tak som si hovoril, páni to je skvelé. Veľký výkon," uznal fínsky gólman. Ďalší brankári sa k prvej dvojici nepriblížili, Henrik Lundqvist z New York Rangers zastavil 5 striel a Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) s Andrejom Vasilevským (Lightning) po 3.

V presnosti streľby dominoval nováčik Brock Boeser. Dvadsaťročný nováčik Vancouveru Canucks trafil všetkých 5 terčov za 11,136 sekundy a dokázal, že nie náhodou strelil vo svojej prvej profesionálnej sezóne už 24 gólov. "Potili sa mi ruky, bol som nervózny," priznal mladý Američan, ktorý tesne zdolal centra New Jersey Devils Briana Boylea (11,626). Boeser zdolal v súťaži aj takých hráčov ako Sidneyho Crosbyho, Stevena Stamkosa, či Brada Marchanda.

Ďalšou novinkou bola súťaž v prihrávaní, ktorú vyhral obranca St. Louis Blues Alex Pietrangelo v čase 46,610 sekundy. Pod minútu sa z ôsmich hráčov dostal už len útočník Minnesoty Wild Eric Staal (54,679). Útočník Calgary Flames ovládol súťaž v kontrole puku, keď náročnú trať s viacerými novinkami zvládol v čase 24,650 sekúnd. Na druhom mieste skončil kapitán New Yorku Islanders John Tavares (28,242), tretí bol McDavid (29,220), štvrtý Patrick Kane (Chicago Blackhawks, 32,792).

Najväčších ovácií pri úvodnej predstavovačke sa dočkal útočník Devils Brian Boyle, ktorý v rokoch 2014-2017 obliekal práve dres Tampy. Tridsaťtriročnému Američanovi v lete diagnostikovali chronickú myeloidnú leukémiu a hrozil mu koniec kariéry. Chorobu však veľký bojovník prekonal a v novembri sa vrátil na ľad. "Reakcia publika bola neskutočná, ťažko hľadám slová," povedal Boyle, ktorý nahradil zraneného spoluhráča Taylora Halla a absolvoval svoj prvý All Star víkend. Na druhej strane diváci tradične vypískali kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a hlasitý pokrik "boooo" sa niesol halou aj pri predstavení bostonského útočníka Brada Marchana, ktorý má povesť zákerného hráča.

Zranenie nedovolilo štartovať ani švédskemu obrancovi Victorovi Hedmanovi, ale obranca "bleskov" bol v domácej hale a pomáhal hráčom Atlantickej divízie ako asistent kustóda. Do tejto funkcie ho Lightning v rámci vtipu aj oficiálne vymenovali. Situáciu využil jeho spoluhráč Steven Stamkos a poslal Hedmana do šatne pre pásku na hokejku. "Poslal som ho niekam, veď si pre to mohol skočiť aj sám," smial sa Hedman. Jeho krajan, brankár NY Rangers Henrik Lundqvist mu povedal, že je najlepšie platený kustód v histórii. "Súhlasil," pousmial sa Lundqvist. A je to pravda, keďže Hedmanovi plynie prvý rok z jeho osemročnej zmluvy na 63 miliónov dolárov.