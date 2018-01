TASR

Dnes o 13:03 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zápas All Star NHL sa bude v roku 2019 hrať v San Jose

San Jose už hostilo túto exhibíciu v roku 1997. Bettman tiež krátko poinformoval o príprave programu zápasov mimo hraníc USA a Kanady v budúcej sezóne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - Dejiskom zápasu All Star zámorskej hokejovej NHL v roku 2019 bude San Jose. Oznámil to komisár profiligy Gary Bettman.

San Jose už hostilo túto exhibíciu v roku 1997. Bettman tiež krátko poinformoval o príprave programu zápasov mimo hraníc USA a Kanady v budúcej sezóne. V polovici septembra by sa mali v Číne odohrať dva prípravné zápasy. V septembri odohrá v príprave New Jersey duel vo Švajčiarsku s jedným z domácich klubov. To isté absolvuje v Nemecku aj Edmonton. Devils a Oilers sa potom presunú do Švédska a tam odohrajú ich úvodný zápas základnej časti. Začiatkom novembra vycestujú na dva zápasy základnej časti do Fínska Winnipeg a Florida.