Dnes o 12:58 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenský automobilový pretekár M. Homola obsadil druhé miesto

V celkovom poradí si udržal 3. miesto.

Slovenský automobilový pretekár Maťo Homola. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dubaj 27. januára (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Maťo Homola obsadil v dvojici pretekov 2. kola TCR Middle East na dubajskom Autodróme v Spojených arabských emirátoch štvrté a druhé miesto. V celkovom poradí si udržal 3. miesto.

"Bol to zaujímavý a náročný víkend, v ktorom som bojoval s viacerými nepriaznivými okolnosťami. No aj za takýchto podmienok sa mi podarilo prísť do cieľa na stupňoch víťazov a odviezť si spolu 31 bodov. V celkovom poradí teda zostávam tretí, no už len 11 bodov za druhým miestom. Takže som spokojný," povedal 23-ročný jazdec v tlačovej správe.

Posledné kolo blízkovýchodného seriálu TCR sa pôjde 24. februára na okruhu Sachir v Bahrajne.