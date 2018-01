TASR

Slovenská lyžiarka B. Kantorová pôjde všetko okrem zjazdu

Na ZOH sa sústredí predovšetkým na kombináciu, ktorá je v Pjongčangu na programe 23. februára.

Na snímke slovenská reprezentantka Barbara Kantorová. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lenzerheide 27. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Barbara Kantorová sa tento týždeň dostala do nominácie na zimné olympijské hry, ktorú podporila bodovaným umiestnením na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide. V piatkovej kombinácii skončila na 28. priečke a v seriáli bodovala po tretí raz v kariére.

Premiérovo sa jej to podarilo v roku 2012 v slalome. Druhýkrát vlani, tiež v kombinácii vo Švajčiarsku. Nie 26. januára v Lenzerheide, ale 26. februára v Crans Montane. "Kombinácia je očividne moja disciplína, aj keď tie jazdy, samozrejme, neboli maximálne. Každé body sa však počítajú, takže určite som spokojná," povedala Kantorová pre TASR.

Aj na ZOH sa sústredí predovšetkým na kombináciu, ktorá je v Pjongčangu na programe 23. februára. Štartovať však bude vo všetkých individuálnych disciplínach okrem zjazdu. "Aj superobrovský slalom viem ísť dobre. Jednoducho ide o to, predviesť čo najčistejšiu jazdu a robiť čo najmenej chýb, lebo v tej rýchlosti strata narastá veľmi rýchlo. V každom prípade ideme bojovať a podať maximum," pokračovala 25-ročná Slovenka.

Kantorová si na ZOH 2014 v Soči pripísala 22. miesto v super-G, 38. priečku v obrovskom slalome a nedokončila špeciálny slalom. Nefigurovala v pôvodnom výbere Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) do Pjongčangu, dvere na druhé ZOH jej rovnako ako Matejovi Falatovi medzi mužmi otvorili ďalšie miestenky od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS): "Je to nominácia. Teším sa, že idem, a beriem to ako šancu, ako výzvu."