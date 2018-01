TASR

Dnes o 12:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slalom vo Švajčiarsku bude možno pre Velez-Zuzulovú rozlúčkou so SP

Predstaví sa ešte na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. — Foto: TASR - Martin Baumann

Lenzerheide 27. januára (TASR) - Slalom vo švajčiarskom Lenzerheide možno bude pre slovenskú lyžiarku Veroniku Velez-Zuzulovú rozlúčkou so Svetovým pohárom. Predstaví sa ešte na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu, pripustila však, že po nich sa už na štart nevráti.

"Určite nemám na nedeľu žiadne ciele, preteky si chcem užiť, pretože je to moja posledná sezóna. Možno po ZOH už nepôjdem žiadne preteky, takže je dosť veľká šanca, že sú to moje naozaj posledné preteky vo SP. Som tu asi aj preto," povedala Velez-Zuzulová pre TASR. V seriáli chýbala od marca minulého roka, septembrové zranenie kolena na sústredení zredukovalo jej súťažný program v ročníku 2017/2018 na minimum. Po ZOH sú v kalendári už iba slalomy v nemeckom Ofterschwangu 10. marca a o týždeň neskôr vo švédskom Aare v rámci finále SP.

"Cítim sa výborne, teším sa na preteky, pretože som už dlho nesúťažila. Na druhej strane viem, že to nie je až taký pocit, ako pred pretekmi v minulosti. Viem, že moja forma nie je taká, ako bývala, ale som vôbec rada, že ešte môžem lyžovať a všetko sa neskončilo v septembri. Limit tam bude stále, je to čerstvé, sú to len štyri mesiace. Nie je to úplne ideálne, ale je to dostatočné, aby som mohla súťažiť," pokračovala 33-ročná Slovenka. Jej návrat sa pôvodne očakával už začiatkom januára, napokon sa však rozhodla vynechať Kranjsku Goru i Flachau: "Určite to boli zdravotné dôvody. Mala som obrovské bolesti, musela som sa vrátiť do Francúzska a týždeň som nelyžovala. To bol hlavný dôvod, prečo som nenastúpila skôr."

Dlhšia absencia spôsobila aj Velez-Zuzulovej pokles v štartovom renkingu SP. Práve po predchádzajúcom slalome vo Flachau sa ocitla mimo elitnej sedmičky. Pred nedeľou sa nachádza tesne za ňou na ôsmej pozícii. "Na to veľmi nemyslím. Som vôbec rada, že som zostala v pätnástke. Keď som sa zranila, bol to jediný otáznik, čo som mala - či do ZOH vydržím aspoň v pätnástke. Myslím si, že keď budú dobré podmienky, nie je to hendikep," dodala Velez-Zuzulová pre TASR.