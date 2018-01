TASR

Dnes o 11:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Air Force One pribudnú nové chladničky za takmer 24 miliónov dolárov

Zákazka zahŕňa navrhnutie prototypov, výrobu, inštaláciu, inžiniersku podporu a špeciálne testovanie vyžadované pre mnohé komponenty prezidentského špeciálu.

Lietadlo prezidenta USA Air force One. — Foto: TASR AP

Washington 28. januára (TASR) – V leteckom špeciáli amerického prezidenta Air Force One nainštalujú nové chladničky v hodnote 23,6 milióna dolárov. V sobotu o tom informovala spravodajská televízia CNN.

Zákazku získala od amerických vzdušných síl (US Air Force), pod ktoré lietadlo spadá, spoločnosť Boeing. V Air Force One vymení dve z piatich chladničiek na palube, pričom obe sú pôvodnými chladničkami nainštalovanými v roku 1990, keď lietadlo uviedli do prevádzky.

"Boli navrhnuté podľa vtedajších technologií a na krátkodobé skladovanie potravín. Hoci boli pravidelne udržiavané, ich spoľahlivosť sa znížila a počet porúch sa zvýšil, najmä v horúcom a vlhkom prostredí," vysvetlil pre CNN hovorca US Air Force.

Zákazka zahŕňa navrhnutie prototypov, výrobu, inštaláciu, inžiniersku podporu a špeciálne testovanie vyžadované pre mnohé komponenty prezidentského špeciálu.

Šéf Bieleho domu Donald Trump počas predvolebnej kampane kritizoval vysoké náklady na prevádzku Air Force One a povedal, že po zvolení bude používať svoje súkromné luxusné lietadlo. Od nástupu do funkcie však lieta prezidentským špeciálom.

osobitná spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová