Dnes o 11:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní NÁVRAT: Zuzulovej premiéra aj s 2. kolom, Vlhová priebežne šiesta

Veronika Velez-Zuzulová absolvovala svoje prvé ostré preteky od vlaňajšieho marca po tom, ako sa jej návrat po operácii kolena pre bolesti skomplikoval.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová na trati počas 1. kola slalomu Svetového pohára 28. januára 2018 v švajčiarskom Lenzerheide. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lenzerheide 28. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová zvládla svoju prvú súťažnú jazdu v olympijskej sezóne. V 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide sa na záver elitnej pätnástky zaradila na priebežné 12. miesto so stratou 3,63 s na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú, postúpila z 21. pozície do 2. kola. Petra Vlhová figurovala na 6. priečke (+1,12), Barbara Kantorová prvé kolo nedokončila.

Preteky odštartovala domáca spolufavoritka Wendy Holdenerová a zdalo sa, že išla priam optimálne. Najmä po tom, ako fenomenálna Shiffrinová s číslom 3 jasne zaostávala. Potom sa však vedúca pretekárka slalomu i celého SP skonsolidovala a svoju jazdu dotiahla do tradičných sólo-parametrov. Vlhová šla so šestkou a tiež jej vyšla skvele úvodná strmina, kde využila snúbiacu sa silu s technikou a aj na druhom medzičase bola ešte pred Shiffrinovou. Potom však akoby stratila šťavu a bez viditeľnej chyby stratila na menej striktných úsekoch jednu slalomovú kategóriu. Zaradila sa na piate miesto, ale horné poradie po nej ešte zafixovala Švédka Frida Hansdotterová, ktorá dosiahla tretí čas (+0,83), Holdenerová mala na 2. mieste stratu (+0,65). "Zo strminy do roviny som spravila chybu, kde som stratila dosť veľa. Možno som išla príliš agresívne a na tento sneh sa žiadalo trošku pustiť lyže. Všetko je však ešte otvorené," povedala Vlhová pre TASR.

Veronika Velez-Zuzulová absolvovala svoje prvé ostré preteky od vlaňajšieho marca po tom, ako sa jej návrat po operácii kolena pre bolesti skomplikoval. Išla s 15-kou, teda najmenej výhodným žrebovaným číslom. V úvodných extrémne širokých bránkach bolo badať jej neistotu, ale veľmi rýchlo sa so "strmákom" zžila a jej strata sa nedostala mimo štandard. Postupne sa však prejavil nedostatok pretekárskej praxe i nedotrénovanosť, manko výrazne narástlo a po dojazde 25 pretekárok klesla na 20. miesto. Ďalej však už iba o jedno, lebo výkonnostne menej zdatné súperky nezvládali rozbíjajúci sa povrch trate, najmä jej náročnú hornú časť. "Polovica trate bola možno až nad moje očakávania. V dolnej časti mi určite chýbali sily a bolo vidieť, že to už bolo trošku trápenie. Pre mňa je aj tak víťazstvo, že som v druhom kole," uviedla Velez-Zuzulová v cieľových priestoroch.