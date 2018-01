TASR

Dnes o 09:12 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ikona talianskeho a svetového futbalu Gianluigi Buffon oslávi 40 rokov

V rokoch 2003, 2004, 2006, 2007 ho Medzinárodná federácia futbalových historikov a štatistikov vyhlásila za najlepšieho brankára na svete.

Gianluigi Buffon — Foto: TASR/AP

Carrara/Bratislava 28. januára (TASR) - Jeden z najznámejších a najrešpektovanejších futbalových brankárov, dlhoročná opora Juventusu Turín a bývalý reprezentant Talianska Gianluigi Buffon, bude mať v nedeľu 28. januára 40 rokov.

Majster sveta z roku 2006, strieborný z majstrovstiev Európy 2012, trojnásobný finalista Ligy majstrov či sedemnásobný majster Talianska Gianluigi Buffon sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil 13. novembra 2017 po remízovom zápase so Švédskom. V európskej baráži majstrovstiev sveta (MS) 2018 totiž Taliansko neprerazilo na milánskom štadióne San Sire švédsku oceľ. V odvete európskej baráže remizovalo so Švédskom 0:0. Na MS do Ruska tak postúpilo Švédsko, ktoré v prvom barážovom zápase zdolalo Taliansko 1:0.

Po tomto neúspechu sa Buffon so slzami v očiach ospravedlnil talianskym fanúšikom a po 20 rokoch sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Do konca sezóny 2017/2018 bude stáť iba medzi žrďami Juventusu Turín. Pokračovať v kariére bude len po víťazstve "starej dámy" v aktuálnom ročníku Ligy majstrov. V opačnom prípade sa Buffon rozlúči aj s aktívnou kariérou.

Svoje brankárske kvality potvrdil Buffon aj tesne pred štyridsiatkou. Ocitol sa napríklad v optimálnej jedenástke roka 2017 v Serii A a dostal sa aj do tímu roka 2017 Európskej futbalovej únie (UEFA).

V rokoch 2003, 2004, 2006, 2007 ho Medzinárodná federácia futbalových historikov a štatistikov (IFFHS) vyhlásila za najlepšieho brankára na svete. Buffon figuruje aj v zozname FIFA 100, čo je zoznam najlepších 100 žijúcich futbalistov, ktorý zostavil legendárny Brazílčan Pelé. V sezóne 2002/2003 ho UEFA vyhlásila za najlepšieho futbalistu hrajúceho v európskom klube.

Gianluigi Buffon sa narodil 28. januára 1978 v talianskom meste Carrara. Jeho cesta do Juventusu Turín, kde sa na dlhé roky stal nenahraditeľnou súčasťou, viedla cez Parmu. Na svoj prvý zápas v najvyššej talianskej futbalovej súťaži Serii A nastúpil v roku 1995 ako sedemnásťročný práve v drese Parmy a to nie proti jednoduchému súperovi. Mladučký Buffon totiž čelil vtedajším hviezdam AC Milána Robertovi Baggiovi či Zvonimirovi Bobanovi. Brankársky novic v Serii A Buffon hviezdy vychytal a zrodila sa brankárska legenda.

V drese Parmy odchytal Buffon vyše 200 zápasov a okrem Talianskeho pohára a Talianskeho superpohára v sezóne 1998/1999 vyhral s Parmou aj vtedajší Pohár UEFA (dnes Európska liga UEFA).

V roku 2001 prestúpil do Juventusu Turín za vtedy neuveriteľných 50 miliónov eur. V tíme "starej dámy" sa nielen rýchlo etabloval, ale stal sa živou ikonou turínskeho tímu. Srdcia turínskych fanúšikov, ale aj rešpekt vo futbalovom svete si Buffon získal v roku 2006, kedy "stará dáma" po korupčnej afére zostúpila do nižšej súťaže Serii B a on ako hviezdny brankár neprestúpil aj napriek ponukám do iného klubu.

Aj vďaka jeho brankárskym schopnostiam sa Juventus sedemkrát (2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) stal majstrom Talianska, päťkrát (2002, 2003, 2012, 2013, 2015) vyhral Taliansky superpohár. Buffon sa so "starou dámou" trikrát v sezónach 2002/2013, 2014/2015 a 2016/2017 prebojoval do finále Ligy majstrov, ale "ušatú" trofej sa mu nad hlavu zodvihnúť nepodarilo.

Za taliansku reprezentáciu odchytal do nedávnej reprezentačnej rozlúčky rekordných 175 zápasov. V roku 2006 na MS v Nemecku sa Buffon so spoluhráčmi tešil zo zisku titulu majstrov sveta. Za celý turnaj dostal Buffon iba dva góly, jeden z pokutového kopu a druhý vlastný od spoluhráča Cristiana Zaccarda. Vo finále Taliansko zdolalo v penaltovom zostrele večného rivala Francúzsko.

Gianluigi Buffon prezývaný "Gigi" sa ako reprezentačný brankár v roku 2012 prebojoval aj do finále majstrovstiev Európy (ME), v ktorom však "azúroví" nestačili na Španielov a získali "len" striebro.

Taliansko obľúbený "Gigi" reprezentoval okrem úspešných MS v roku 2006 aj v rokoch 1998, 2002, 2010 a 2014. Taliansku "svätyňu" hájil okrem strieborných ME v roku 2012 aj v rokoch 2004, 2008, 2016.

Sympatický Buffon tvoril dlhé roky pár s českou modelkou Alenou Šeredovou, s ktorou má dvoch synov. Po dlhoročnej známosti sa 16. júna 2011 zosobášili, ale v súčasnosti sú rozvedení.