TASR

Dnes o 09:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Obhajca Golden State v šlágri zdolal Boston, Curry exceloval

Jeho spoluhráč Kevin Durant pridal 20 bodov.

Kevin Durant a Stephen Curry. — Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - Basketbalisti majstrovského Golden State Warriors zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Bostonom Celtics 109:105.

Domácich v šlágri priviedol k triumfu Stephen Curry, ktorý sa prezentoval 49 bodmi. Jeho spoluhráč Kevin Durant pridal 20 bodov.

Curry v posledných 102 sekundách duelu dosiahol 13 bodov. Spolu premenil osem trojkových pokusov. Celtics nestačilo 37 bodov Kyrieho Irvinga. Bol to aj mikrosúboj týchto hviezd, lepšie ho začal hosťujúci hráč, ale napokon sa tešil domáci. "On začal zápas naozaj neskutočne dobre. Obaja sme sa snažili ukázať to najlepšie. Dnes bol jeden z tých večerov, keď vás hra naozaj baví," citovala agentúra AP Curryho.

Oklahoma City vyhrala v Detroite 121:108 a zaknihovala siedmu výhru v sérii. Pistons sa nedarí, jeho hráči prehrali siedmykrát za sebou. Hosťujúci Carmelo Anthony dal 21 bodov a vo veku 33 rokov prekonal hranicu 25.000 bodov v NBA. Podarilo sa mu to ako 21. hráčovi v histórii súťaže. Na výsledku má výrazný podiel aj Russell Westbrook, ktorý zaznamebnal triple-double za 31 bodov, 13 asistencií a 11 doskokov.