Jubilant Dušan Roll zasvätil život umeniu pre deti

Dušan Roll. — Foto: TASR/Michal Svítok

Martin/Bratislava 28. januára (TASR) – Spisovateľ, ilustrátor, redaktor a režisér Dušan Roll je medzinárodne uznávanou osobnosťou slovenskej knižnej kultúry a ilustrácie kníh pre deti. Dnes sa dožíva životného jubilea 90 rokov.

Ťažisko jeho aktivity spočíva najmä v založení Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) v roku 1967, ktoré ako jeho niekdajší generálny sekretár priviedol k vysokému medzinárodnému postaveniu. Prostredníctvom BIB pomáhal začleňovať slovenskú ilustračnú školu do medzinárodného kontextu. Na základe tohto úspechu ho IBBY (International Board on Books for Young People), medzinárodná nevládna organizácia pôsobiaca v rámci UNESCO, prizvala na spoluprácu na svojich projektoch. Organizačný talent a zmysel pre kultúrnu diplomaciu boli dôvodmi, pre ktoré Dušana Rolla v roku 1978 zvolili za predsedu poroty pre udeľovanie Ceny Hansa Christiana Andersena a na kongrese v Tokiu ho v roku 1986 uviedli do funkcie prezidenta IBBY.

Dušan Roll sa narodil 28. januára 1928 v Martine. Po absolvovaní martinského gymnázia študoval na Právnickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) v Bratislave. Následne pôsobil ako redakčný tajomník, vedúci výroby a šéfredaktor Vydavateľstva Osveta v Martine a v Bratislave (1953-1959). Neskôr pracoval ako zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Mladé letá (1959-1978), kde počas svojho pôsobenia vytvoril rad leporel a textovaných omaľovaniek, ktoré vyšli aj vo viacerých cudzojazyčných vydaniach. V rokoch 1978 až 1981 zastával post riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby. Za jeho pôsobenia v tejto funkcii bola založená hraná tvorba pre deti a mládež, štúdio animovaného filmu (bábkový film) a Dom zvuku. Pracovníkom na Úrade vlády bol v období rokov 1981-1990. Potom pôsobil v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti.

K popredným osobnostiam slovenského kultúrneho života sa Dušan Roll zaradil na základe svojej práce spočívajúcej v organizačných iniciatívach a predovšetkým ako spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Ako generálny komisár BIB-u garantoval vysokú profesionálnu úroveň tohto jedinečného svetového kultúrneho podujatia. Na poste prezidenta IBBY sa stal nenahraditeľným propagátorom slovenských ilustrátorov a autorov kníh pre deti a mládež. Pri rôznych príležitostiach zápalisto pripomínal, že kto dá deťom knihy, akoby im zadovážil aj krídla na lietanie.

Sám je autorom mnohých knižných publikácií preložených do viacerých jazykov. Zaslúžil sa o medzinárodne vysoko uznávanú grafickú úroveň kníh pre deti a mládež. Z vlastnej zbierky odovzdal takmer 3000 detských kníh z celého sveta Slovenskej národnej knižnici (SNK). Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň obohatil o celú svoju zbierku originálnych hračiek.

Za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky vtedajší prezident Ivan Gašparovič 1. januára 2008 udelil Dušanovi Rollovi Pribinov kríž II. triedy. V roku 2012 sa stal držiteľom sošky Schöne Náciho pre slušného Bratislavčana od Spoločnosti Ferdinanda Martinenga (SFM).