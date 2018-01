TASR

Včera o 16:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vlhovej premiéra v kombinácii až po ZOH: Vsadili sme na kvalitu

Piatková kombinácia sa nahrádzala z decembra, keď ju zrušili v inom švajčiarskom stredisku St. Moritz.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien 27. januára 2018 vo švajčiarskom Lenzerheide. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lenzerheide 27. januára (TASR) - Petra Vlhová vynechala na podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok v Lenzerheide kombináciu a predstavila sa až v sobotnom obrovskom slalome. Síce sa tým nenaplní jej predsezónne plánovaný počet štartov v seriáli, získala však viac času a v "obráku" dosiahla už štvrté umiestnenie v elitnej desiatke v ročníku.

Piatková kombinácia sa nahrádzala z decembra, keď ju zrušili v inom švajčiarskom stredisku St. Moritz. "Dva týždne dozadu sme sa rozhodli, že nepôjdeme kombináciu a radšej sa sústredíme na obrovský a špeciálny slalom. Teraz budem mať dosť nabitý program, keďže v nedeľu je slalom a 30. januára sa konajú mestské preteky v Štokholme. Radšej sme vsadili na kvalitu, nech si trošku oddýchnem. Mám v pláne jednu kombináciu v Crans Montane, ale uvidíme po zimných olympijských hrách," vysvetlila Vlhová pre TASR v cieľových priestoroch. Jej kombinačná premiéra vo SP sa odložila minimálne do začiatku marca.

V Lenzerheide navyše čakal na ženy enormne ťažký "obrák". Určujúci pre konečný výsledok bol už úvodný strmý úsek. Vlhová túto pasáž zvládla: "Vedela som, ako išli lyžiarky predo mnou. Dôležité bolo, aby som najmä nešla príliš pod treťou bránkou, ktorá bola kľúčová do strminy. Tam som si dala pozor a snažila som sa pustiť lyže. Nebolo to až také zlé, ale stredná pasáž sa dala ísť rýchlejšie. Nebolo to ideálne, no celkovo je ôsme miesto dobré." V najlepšej desiatke skončila v tejto sezóne aj v Killingtone (10.), Lienzi (7.) a Kranjskej Gore (9.). V štartovom renkingu disciplíny sa v generálke na ZOH posunula zo štrnástej na dvanástu pozíciu. Vďaka tomu je pred olympijským "obrákom" v žrebovanej skupine 8 až 15, takže aj v Pjongčangu bude mať šancu na lepšie štartové číslo. "Z pohľadu sezóny to nie je zlé, ale ani dobré. Samozrejme, Top 10 je zakaždým pozitívny výsledok s ďalšími bodmi. Viem, kde mám rezervy a budeme na nich pracovať," pokračovala Slovenka.

V Top 10 figurovala už po prvom kole. "A teraz druhé kolo..." varovala Vlhová pred ním, no nezopakoval sa utorňajší Kronplatz, kde sa po chybe prepadla na 23. priečku: "Chytilo mi vnútornú lyžu a trošku ma šmyklo. Kým som sa vrátila, musela som ísť okľukou, tým pádom som tam všetko stratila. Vôbec som však nemyslela na to, že teraz idem opatrne, aby som si potvrdila pozíciu, išla som naplno. Keď človek riskuje, spraví drobné chyby, ktoré ho niečo stoja. Taký je šport, to už bolo a ideme ďalej."

Vlhová sa vyrovnala s druhým kolom, ako aj so zmenenými podmienkami, na ktoré vplývalo slnko. Kým predpoludním bol sneh tvrdý, hoci nie ľadový, popoludní zohrievalo väčšinu beztak náročnej trate. "Bolo to úplne odlišné, keďže sa oteplilo, sneh bol o niečo iný. Pre nás je skôr horšie, že sa mení svetlo. Slnko, tieň, oko sa potrebuje rýchlo prispôsobiť. Každý však mal rovnaké podmienky, myslím si, že je to v poriadku," dodala Slovenka pre TASR.