TASR

Včera o 16:17 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Je rozhodnuté: Prezidentom ČR zostáva Miloš Zeman

Úradujúca hlava štátu porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26.-27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša a zvíťazila po piatich rokoch aj v historicky druhej priamej voľbe prezidenta ČR.

— Foto: TASR/Marko Erd

Praha 27. januára (TASR) - Víťazom českých prezidentských volieb 2018 sa stal Miloš Zeman.

Úradujúca hlava štátu porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26.-27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša a zvíťazila po piatich rokoch aj v historicky druhej priamej voľbe prezidenta ČR. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.

Podporovatelia Zemana burácajú "Miloš znovu!", prišli aj Hannig a Hůlka

Vo volebnom štábe Miloša Zemana sa z radov jeho podporovateľov ozýva "Zeman zvíťazí! Miloš znovu!" Súčasného prezidenta ČR prišli v sobotu podporiť aj operný spevák Daniel Hůlka, neúspešný kandidát z prvého kola prezidentských volieb Petr Hannig a predseda Strany práv občanov (SPO) Jan Veleba.

Hůlka prišiel do pražského Top Hotela s optimizmom. "Som presvedčený, že zvíťazíme," odpovedal na otázku, aké výsledky rozhodujúceho druhého kola očakáva.

Foto: TASR - Marko Erd

Hannig, ktorý podporu úradujúcemu prezidentovi vyjadril podľa jeho slov už po prvom kole, zhodnotil predvolebnú kampaň. "Kampaň bola oproti tej pred piatimi rokmi férová, ale napriek tomu sa (český) národ rozdelil na dve bubliny." Zaspomínal si aj na atmosféru spred piatich rokov, keď sa v pražskom Top Hoteli pri víťazstve Miloša Zemana v podaní Daniela Hůlku spievala česká hymna. "Bol by som rád, keby sa česká hymna spievala, ja Danielovi Hůlkovi pomôžem."

Medzi podporovateľmi Miloša Zemana je aj český politik Jan Veleba, ktorý si myslí, že sa naplnia jeho očakávania a zvíťazí súčasný prezident. "Ak vyhrá Miloš Zeman, budem spokojný," povedal a dodal, že ak by súčasný prezident svoj mandát obhájil, ako jeho podporovateľ by mu odporúčať nič nechcel. "Možno by som s ním prehodil len dve vety o tom, že by mal trochu zvoľniť s cestovaním a že by sa mal viac venovať svojmu zdraviu... Už má svoj vek, ja ho mám tiež, a nie je to to, čo bývalo."