Včera o 13:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Amatérsky astronóm našiel "zombie" satelit. Nález nadchol aj NASA, ktorá už nad ním zlomila palicu

Čo presne spôsobilo "oživenie" satelitu, nie je celkom jasné. Zatiaľ sa nevie ani to, v akom je technickom stave.

Zachytený signál z družice Image. — Foto: Scot Tillman

NEW YORK/BRATISLAVA 27. januára - Oživenú družicu Image, ktorá bola už pred viac ako dvanástimi rokmi vyhlásená za nefunkčnú, náhodou objavil amatérsky astronóm Scott Tilley. Ten sa, zatiaľ márne, snažil vypátrať nedávno vypustený tajný satelit Zuma.

Vojenský satelit Zuma, ktorý na začiatku januára do kozmu vyniesla raketa Falcon, je obostretý clonou utajenia. Nevie sa, na akej dráhe bude obiehať, ani na čo presne bude slúžiť, ani či sa jeho vypustenie vôbec podarilo. Prinajmenšom prvú a poslednú otázku chcel zodpovedať amatérsky astronóm Scott Tilley, obsluhujúci rádiostanicu vhodnú pre zachytávanie signálov z družíc.

"Pri analýze dát zachytených 20. januára som si všimol krivky zodpovedajúce satelitu na vysokej obežnej dráhe na frekvencii 2270.905 MHz, no bohužiaľ, nešlo o Zumu (...) To pri takých vyhľadávaniach nie je ojedinelé, takže som sa pustil do identifikácie zdroja," opísal na svojom blogu Scott Tilley.

Družica Image počas výroby. Foto: Wikimedia CC

Výsledok prekvapil nielen amatérskeho astronóma, ale aj vesmírnu agentúru NASA, ktorej nájdený satelit patrí (správa NASA z roku 2006 v PDF). Signál totiž vysiela družica Image, určená pre skúmanie magnetosféry vesmírnych telies. Tá sa po piatich rokoch prevádzky v decembri 2005 pre poruchu náhle odmlčala a po poslednom pokuse o "reštart" v roku 2007 bola považovaná za stratenú.

Čo presne spôsobilo "oživenie" satelitu, nie je celkom jasné. Zatiaľ sa nevie ani to, v akom je technickom stave. Ako je zrejmé aj z diskusie na Tilleyovom blogu, objav nadchol aj členov tímu NASA, ktorý na satelite Image pracoval a ihneď sa s autorom objavu spojili.