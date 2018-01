TASR

Včera o 13:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní EÚ chce podporiť ekonomiky krajín, ktoré sú zdrojom migrácie

Malo by ísť najmä o oblasti Stredného a Blízkeho východu, severnej Afriky či západného Balkánu.

— Foto: TASR/AP

Bratislava 27. januára (TASR) – Vplyv migračnej krízy na Európsku úniu (EÚ) by sa mal zmierniť novou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB). Tá chce v spolupráci s Európskou komisiou (EK) podporiť ekonomiky krajín, ktoré sú zdrojom migrácie. Prvou krajinou, ktorá finančne prispela do tohto programu, bolo Slovensko. Iniciatívu predstavil na stredajšej (24. 1.) tlačovej konferencii viceprezident EIB Vazil Hudák.

Finančná pomoc sa má zameriavať na podporu ekonomík krajín, odkiaľ najviac ľudia migrujú do Európy. Malo by ísť najmä o oblasti Stredného a Blízkeho východu, severnej Afriky či západného Balkánu. "Ide o to posilniť a podporiť ekonomiky týchto krajín tak, aby ľudia mali možnosť nájsť svoje uplatnenie aj v týchto krajinách a nemuseli migrovať či už do Európy, alebo inde," vysvetlil Hudák s tým, že by sa zároveň malo vytvoriť stabilné prostredie v okolí EÚ.

EIB túto iniciatívu otvorila koncom roka 2016 na žiadosť EÚ. Cieľom je poskytnúť 6 miliárd eur dodatočných investícií v južnom susedstve EÚ a na západnom Balkáne. Európska banka dosiahla v priebehu roka 25 % zo sumy 6 miliárd eur. "Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá prispela do tohto nového nástroja boja s odstraňovaním príčin a dôsledkov migračnej krízy v Európe sumou 2 milióny eur," dodal Hudák. Viac ako polovica financovania je pritom určená pre súkromný sektor na podporu zamestnanosti a pre malé a stredné podniky.