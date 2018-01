TASR

Ples na zámku vo Vígľaši bude v dobových kostýmoch

Bohatý program zahŕňa aj historickú hudbu a tance, historickú módnu prehliadku, šermiarsku divadelnú etudu i ohňovú šou.

Ilustračná snímka. — Foto: Ikar

Vígľaš 27. januára (TASR) - Aktuálna plesová sezóna prináša nielen tradičné plesové či maškarné zábavy v obciach a mestách po celom Slovensku, ale aj netradičné "plesania" v originálnych priestoroch kaštieľov, hradov či zámkov. Jedným z takých je aj ples na Zámku Vígľaš v okrese Detva. Uskutoční sa v sobotu, pričom špecialitou tohto plesu je aj dobový "dress code".

„Zámocký ples je jedným z obľúbených podujatí na našom zámku, a to aj z dôvodu jeho netradičnej koncepcie. Na jednej strane je punc luxusu, ktorý poskytuje náš zámocký hotel, na druhej strane zas historická atmosféra," hovorí riaditeľ zámockého hotela Tomáš Sokologorský.

Súčasťou je "dress code" v podobe dobových kostýmov, čo len podčiarkuje atmosféru zámockého bálu v jeho pôvodnej podobe. Bohatý program však zahŕňa aj historickú hudbu a tance, historickú módnu prehliadku, šermiarsku divadelnú etudu i ohňovú šou. Nechýba slávnostná večera a neskorý bufet a tombola. Hlavnou hviezdou plesového večera je spevák Samuel Tomeček.

Podľa riaditeľa sa Zámockým plesom sezóna podujatí na zámku iba začína. "Počas roka 2018 je plánovaných aj mnoho ďalších aktivít. Už od 6. februára do 18. februára je pripravený Valentín na zámku a od 29. marca do 2. apríla to bude zase Veľká noc na zámku," pripomína.