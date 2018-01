TASR

Dnes o 09:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbalisti SR do 17 rokov vyhrali na turnaji v Minsku nad Belgickom

Posledný zápas na turnaji odohrá slovenská sedemnástka v nedeľu o 13.00 h proti Gruzínsku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Minsk 26. januára (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na turnaji Development Cup v skupine o 4.-6. miesto nad Belgickom vysoko 5:0.

Hetrikom sa blysol útočník DAC Dunajská Streda Sebastián Gembický. Posledný zápas na turnaji odohrá slovenská sedemnástka v nedeľu o 13.00 h proti Gruzínsku.

Slovensko - Belgicko 5:0 (1:0) Góly: 29., 49. a 58. Gembický, 62. Iľko, 78. Strelec, ŽK: Strákoš, Letenay, Gembický. SR 17: Bajnóczi - Strákoš, Dolinský, Katunský, Tóth - Iľko, Lavrinčík, Laurinec, Mička (71. Dopater) - Letenay (61. Strelec), Gembický (70. Vasiľ)

Hlas po zápase:

Samuel Slovák, tréner SR: "Chlapci podali opäť veľmi dobrý tímový výkon. Boli veľmi efektívni, čo je na medzinárodnej úrovni veľmi dôležité. Šance, ktoré nám súper poskytne alebo ktoré si sami vypracujeme, treba vedieť premeniť a to sme dnes zvládli výborne. Pred zápasom nikto nepredpokladal, že môžme streliť toľko gólov, takto výrazne zdolať takéhoto silného súpera, to sa nestáva každý deň. Samozrejme, aj súper mal momenty, keď hrozil, ale obetavou hrou sme nebezpečenstvo odvrátili. Naopak, dobrou útočnou hrou sme sa gólovo presadili my."