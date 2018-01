TASR

M. Lubyová: Ministerstvo školstva podporuje snahy SR o vstup do ESA

Slovensko musí držať krok s technologickým vývojom v Európe a čo najskôr sa začleniť do Európskej vesmírnej agentúry (ESA), povedala ministerka školstva SR.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. — Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 26. januára (TASR) - Slovensko musí držať krok s technologickým vývojom v Európe a čo najskôr sa začleniť do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Ministerka školstva SR Martina Lubyová to uviedla v reakcii na upozornenie podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, že predstavitelia agentúry so sídlom v Paríži očakávajú dokončenie slovenskej prihlášky.

Šefčovič, ktorý bol jedným z hlavných rečníkov na 10. Konferencii o európskej vesmírnej politike v Bruseli (23.-24.1.) s názvom "Viac vesmírneho priestoru pre viac Európy", upozornil, že z hľadiska výskumu a využívania vesmíru je Európa "vesmírnou ríšou" a Slovensko by nemalo stáť bokom. V tejto súvislosti vyzval ministerku školstva aj ministra financií SR Petra Kažimíra, aby našli v rozpočte potrebné finančné zdroje.

Ministerka Lubyová, ktorá sa vo štvrtok v Bruseli zúčastnila na summite o vzdelávaní, spresnila, že ide o vstupný poplatok vo výške 1,4 milióna eur. "Hľadáme tie peniaze v rozpočte a obrátili sme sa na viaceré rezorty, ktoré by mali prospech z tohto členstva," uviedla ministerka.

Pripomenula, že Slovensko si uvedomuje, že európsky vesmírny program obsahuje veľké projekty, ako sú Copernicus, Galileo či EGNOS, a že EÚ sa počas najbližších 15 rokov chystá vypustiť najmenej 30 ďalších družíc na európskych raketových nosičoch Vega a Ariane. "Ráta sa s tým, že EÚ bude v priebehu najbližších niekoľkých rokov najväčším dodávateľom údajov z kozmu na svete. Slovensko by malo držať krok s dobou a mať z toho čo najväčší zisk," skonštatovala Lubyová. Podľa jej slov je v záujme našej krajiny byť plnoprávnym členom ESA, pričom by sme sa mali tiež snažiť, aby sme pomerne veľké členské ročné poplatky dokázali vrátiť na Slovensko, a to cez tzv. PECS projekty, čiže plány pre európske spolupracujúce krajiny.

Ocenila, že v rámci ESA existuje čosi ako "obranný mechanizmus", čo znamená, že toľko, čo jedna členská krajina vloží, musí aj dostať naspäť, a práve tu záleží na dobrej technologickej pripravenosti našich vedcov zo Slovenskej akadémie vied a výskumných organizácií.

Ministerka zdôraznila, že Slovensko je teraz v prístupovej fáze, v štádiu hľadania potrebných finančných zdrojov. Dodala, že je veľmi dôležité do akej miery sa zapoja nielen školy, inštitúcie a organizácie, ale aj priemyselné firmy, pričom rezort školstva chce tento proces čo najviac posilniť.

